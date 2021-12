Murayama: Retiro de denuncia contra consejeros confirma que era una decisión autoritaria

El consejero Ciro Murayama aseveró que la decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, de retirar la denuncia penal en contra de los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) confirma que el proceso en su contra era una decisión política y autoritaria.

En sus redes sociales se refirió al anuncio de la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro de “tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del INE”.

Al respecto, Murayama celebró que el órgano legislativo haya detenido la persecución penal en contra de los consejeros electorales y subrayó que así se confirma que sólo fue una decisión política en contra de los miembros de la autoridad electoral.

“La presidencia de la Cámara de Diputadas detiene su intención de perseguir penalmente a consejeros del INE. Menos mal. Lo hace tras la amplia reprobación pública a su pretensión, lo que confirma que se trató de una decisión estrictamente política. Y, además, de corte autoritario”, publicó en sus redes sociales.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, respondió al consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, quien señaló que la denuncia penal contra los consejeros fue una decisión política.

“Ciro y su patente de corso. No aprende, no entiende, y lo peor: no entiende que no entiende", escribió el morenista Gutiérrez Luna en redes sociales.