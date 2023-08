'Así como Musk ya puso la X en Twitter, Xóchitl se va a poner de moda en este país', afirma Gálvez.

Xóchitl Gálvez ironizó que hasta en los nuevos libros de texto van futureando a la “niña Xóchitl”, porque, al igual que Elon Musk lo hizo con la “X” en Twitter, en el gobierno federal saben que se va a poner de moda en el país.

En conferencia de prensa en Culiacán, Sinaloa, reiteró sus críticas a la forma en la que se elaboró el contenido de los nuevos materiales educativos, porque los desarrolló “un grupito que está en el poder que no tomó en cuenta a otros actores”.

Reiteró que no se pueden minimizar materias esenciales como matemáticas e incluso consideró que si la actual administración considera necesario explicar la Cuarta Transformación, que lo haga en un capítulo, pero sin afectar todas las ediciones.

“Por cierto, en el libro de segundo grado aparece Xóchitl, eso está padre, aparece la niña Xóchitl, la van futureando, así como Elon Musk ya puso la X en Twitter, la X y la Xóchitl se va a poner de moda en este país.

La esperanza cambió de manos y ahora nos pertenece a nosotros.



“Yo lo que creo es que este contenido debe ser revisado por especialistas neutrales, sin ideología, si quieren dar un capítulo ahí de política, de la 4T, que escriban las políticas de la 4T, pero que el resto no lo toquen, tienen derecho a explicar su movimiento, pero con los niños, no, yo creo que a ellos hay que darles ciencia, lectura, escritura, habilidades, resolver problemas”, declaró.

Por otra parte, la senadora del PAN aseveró que para el presidente Andrés Manuel López Obrador no va a ser sencillo aceptar que tendrá que dejar el poder y por eso quiere perpetuarse a través de una “corcholata” que quiere darle continuidad.

Sin embargo, aseguró que gracias a las autoridades electorales, se van a organizar bien los comicios presidenciales y destacó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) incluso ya demostró que puede sacarle “la tarjeta” al presidente.

“Futureando, le va a costar trabajo al presidente saber que deja de ser presidente, no va a ser sencillo, por eso él quisiera, como muchos otros que han querido perpetuarse en el poder a través de otra persona y entonces obviamente pues él va a tratar de seleccionar a la persona que le suceda de alguna manera que él sienta que es la persona que puede darle continuidad a este tema y hay una que ha dicho especialmente que no va a cambiar nada

“No va a ser sencillo, pero gracias a que el INE no desapareció, gracias a que se mantiene la estructura del INE para organizar las elecciones, yo creo que las elecciones van a ser bien organizadas y yo creo que el Tribunal está demostrando que tiene la fortaleza para meter las tarjetas amarillas al presidente, como fue el caso de la violencia política en razón de género hacia mi persona y hay que ver si el presidente no la acata, pues yo voy a seguir presentando denuncias, yo no me voy a dejar”, señaló.

