Dentro del primer minuto de este 2023 nació Dariel Alarí, el primer bebé del año .

El nacimiento tuvo lugar en el Hospital de Ginecopediatría 3-A del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Magdalena de las Salinas, Ciudad de México.

La dependencia informó que el bebé tuvo un peso de tres kilos con 540 gramos y midió 50 centímetros. Además, fue reportado en buen estado de salud , al igual que su mamá, la señora Patricia Calzada.

La mujer relató que, tras acudir a sus consultas semanales, fue el pasado 30 de diciembre cuando comenzó a sentir malestares, motivo por el cual fue internada.

“Vine porque no sentía los movimientos del bebé. Me ingresaron por la noche, me estuvieron revisando por la mañana, me hicieron un ultrasonido y ya no tenía líquido amniótico; esto le provocaba estrés al bebé y tienen que hacer la cesárea”, relató.

El nacimiento de Dariel fue vía cesárea, a través de la cual se buscó garantizar las mejores condiciones para ambos debido a la pérdida de líquido amniótico.

La mujer de 29 años, quien se desempeña como ama de casa y es originaria de la capital, afirmó sentirse aliviada y feliz por el nacimiento de su bebé. Además, explicó que el segundo nombre del pequeño es de origen zapoteco y significa “guerrero de Dios” .

Asimismo, agradeció al personal médico que la atendió “porque sin ellos no estaríamos aquí ni el bebe ni yo; estamos bien. Son confiables, es el segundo embarazo que me atiendo aquí en el IMSS y siempre me han tratado bien, hay que confiar en los doctores, son muy buenos ”.

El parto fue atendido por un equipo de seis especialistas del IMSS, quienes implementaron aún las estrictas medidas de protección sanitaria contra COVID-19, para evitar algún contagio.

AM