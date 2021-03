Negociaciones con EU para obtener vacunas antiCOVID "van muy bien": Marcelo Ebrard

Las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para recibir vacunas antiCOVID van muy bien, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón al expresar su optimismo de que pronto concluya un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

"Me dijo el Presidente que no informemos salvo que tengamos la fecha. Entonces la negociación con Estados Unidos, que se derivó de la conversación entre el mandatario Andrés Manuel López Obrador con el presidente Joe Biden va muy bien, pero los detalles no los daré hasta que estén terminados", señaló Ebrard Casaubón.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard se negó a proporcionar mayores detalles de los avances en las negociaciones, "pero soy optimista, señor Presidente, que vamos bien".

Ebrard Casaubón detalló otras negociaciones que están en curso con Pfizer para aumentar el ritmo y número de dosis antiCOVID, las cuales están a cargo del secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Mientras que los acuerdos con las autoridades rusas para obtener la dosis Sputnik V para concretar el calendario de entregas está a cargo de BIRMEX; con Sinovac, añadió Marcelo Ebrard que ya se cuenta con el contrato de adquisición firmado, y con CanSino estará por entregar vacunas a finales de este mes.

Ebrard Casaubón dio a conocer que la semana pasada arribaron a nuestro país un millón 800 mil 600 vacunas antiCOVID de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, Sputnik, Sinovac y CanSino.

Dijo que se acelerará la llegada de biológicos al país durante las semanas restantes de marzo, con el propósito de fortalecer el plan nacional de vacunación.

EGC