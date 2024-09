AMLO niega estar detrás de atentado a Ciro Gómez Leyva; afirma que no es su amigo ni tampoco lo persiguió

Al asegurar que no es amigo de Ciro Gómez Leyva sino que éste es su adversario, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó haber estado detrás del atentado al comunicador, ya que “de ninguna manera tenemos el propósito de quitarle la vida a nadie, que se serene y se tranquilice, esa bala nos hubiera afectado a todos", afirmó.

En respuesta a la aclaración del comunicador, quien dijo que no es amigo de López Obrador como éste lo llamó el martes, el mandatario señaló que "es cierto, no somos amigos, es mi adversario, es amigo de Felipe Calderón, de (Genaro) García Luna y Manlio Fabio Beltrones; se atreve a decir que no es mi amigo porque lo quisieron asesinar e insinuó que un amigo no hace eso", añadió.

Gómez Leyva cuestionó a AMLO que "a un amigo no se le persigue, como me persiguieron ustedes, con amenazas de por medio, fiscalmente, usted sabe que eso ocurrió. Se la dejo como pregunta: ¿A un amigo se le dispara a la cabeza para matarlo? ¿Qué idea tiene usted de la amistad presidente? Le quedan 27 días, nos quedan 27 días de sexenio y aquí estamos haciendo lo mismo presidente lo mismo que hacíamos el primero de diciembre de 2018 tratar, tratar, de hacer un buen programa de radio, en las noches, un buen programa de televisión”.

El periodista Ciro Gómez Leyva. Foto: Especial.

AMLO decidió responder a los cuestionamientos del comunicador, para señalar que de ninguna manera volvería a llamarlo "amigo", sino su adversario.

"Fíjense lo que ha hecho nuestro amigo Ciro. Nos conocemos desde hace muchos años, y hemos tenido diferencias, pero cuando se pasó de la raya fue cuando Calderón y cuando Peña", dijo durante la conferencia.

"Yo no lo he insultado, lo único que he hecho es señalarlo como un periodista al servicio de la oligarquía, porque no miento cuando, él lo sabe, cuando sostengo que le dio entrada en su programa a las encuestas de un señor que luego de premio Calderón le entregó el CISEN, Guillermo Valdés; se puso de acuerdo con Ciro y empezaron a inflar las encuestas antes del 2006 para preparar las condiciones del fraude electoral en 2006", declaró AMLO.

Continuó AMLO: "¿Qué insulto va a ser el que durante la campaña del licenciado Peña Nieto, ¿en 100 días?, todos los días dabas a conocer resultados de las encuestas donde Peña Nieto estaba por los cielos".

AMLO aclara "no fue ninguna persecución"

AMLO precisó también que "no fue ninguna persecución, fue oye pónganse al corriente y pues que le vaya muy bien. Imagínense si le hubiese pasado algo, si hubiese perdido la vida, no. Dios existe, yo tengo que dar gracias al creador y estoy convencido de que la política es virtud, pero también suerte, fortuna".

AMLO explicó el escenario si la camioneta donde viajaba Ciro Gómez Leyva no hubiera traído blindaje y lo asesinan, el daño que hubiese causado esa bala, por ello "no considero correcto, adecuado, ético hacer una insinuación de ese tipo".

AMLO opinó que va a seguir adelante "e insisto, es mi adversario no mi enemigo y ojalá y comprenda que no son asuntos personales; es que no es un pleito entre Ciro y el Presidente, son proyectos de nación distintos, contrapuestos".

Puntualizó que se va de la vida publica muy contento, porque costo muchísimo, pero al final se inició el renacimiento del país. "Si el se siente fracasado (Ciro Gómez), si hay motivos, fracasó su proyecto de nación y es un fracaso y siempre será un fracaso apostar a lo material, apostar al dinero, que eso no es la felicidad verdadera".

