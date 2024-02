Niega equipo de Xóchitl Gálvez campaña pagada contra Sheinbaum

Kenia López Rabadán, jefa de la Oficina de la precandidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, arremetió en contra del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, por sus acusaciones sobre una supuesta campaña de desprestigio en contra de Claudia Sheinbaum.

La también senadora del PAN aseveró, a través de sus redes sociales, que el líder de Morena prefiere pensar en una supuesta estrategia en lugar de reconocer la “incompetencia” del gobierno emanado de las filas de su partido para hacer frente al crimen organizado.

Dijo que eso es lo que ha hecho que el tema del narcotráfico se convierta en un problema crítico para los ciudadanos que ahora lo señalan, por lo que subrayó que no se trata de una campaña pagada.

“El presidente de Morena @mario_delgado, amigo del rey del huachicol y presidente del partido que ha permitido que el narcotráfico gobierne en casi todo el país prefiere creer que los ataques en redes son estrategia y no un reclamo ciudadano serio ante la incompetencia del gobierno”.

López Rabadán subrayó que Mario Delgado “no quiere reconocer que #NarcoPresidenteAMLO y #NarcoCandidataClaudia sean reales, no quiere escuchar a la gente porque quieren que todo siga igual”, por lo que le “recomendó: “Mario, mejor ponte a trabajar porque México ya se dio cuenta de quiénes son en Morena y van a perder”.

“Y no te esfuerces, yo no me amedrento con tus señalamientos y amenazas. Es tiempo de mujeres y hombres valientes. Quienes junto a @XochitlGalvez haremos que México sea más seguro y mejor.

“Al parecer en Morena les molestan mucho esos #, así que hagamos comunidad y demostremos con un Rt que esto no es de bots, que esto es totalmente orgánico y ciudadano”, concluyó López Rabadán.

DMGS