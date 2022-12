Niega Morena dejar “cochinito” a partidos

Morena dejará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la decisión sobre la constitucionalidad de las leyes aprobadas en materia electoral y en el Instituto Nacional Electoral (INE) la reglamentación por el uso de recursos públicos en diversos ejercicios fiscales, reconoció el senador guinda César Cravioto.

En entrevista con La Razón, Cravioto Romero reconoció que la oposición va a llevar estas leyes ante la SCJN, pues buscarán bloquear las leyes aprobadas.

“No, yo creo que sí van a van a ir los de la oposición hasta la Suprema Corte de Justicia porque ahora quieren echar todo abajo, pero yo estoy confiado en que no tienen la razón, en que los dos dictámenes de las leyes que se reformaron van a quedar firmes”, dijo el senador.

Sin embargo, dejó entrever que varios aspectos de las nuevas leyes contienen porciones que pueden ser impugnadas, aunque matizó argumentando que “todo es interpretativo”, ante la pregunta expresa sobre si tiene certeza de que no se violó la Constitución.

“Pues es interpretativa; o sea, lo que para alguien puede parecer que dice una cosa, para otra persona puede parecer que dice otra cosa; entonces, yo no puedo hablar a nombre de todos sobre la opinión del tema de la constitucionalidad al votar a favor, pues estamos votando de que no estamos violando ningún precepto constitucional, pero, insisto, como sea, estamos seguros que de todos modos la oposición se vaya hasta esa instancia, y será la Suprema Corte de Justicia de la que dicte si todo fue constitucional o hubo partes que no lo fueron. Desde mi punto de vista, todo puede ratificarse como constitucional”, señaló Cravioto Romero.

Creo que van a ir los de la oposición hasta la SCJN porque quieren echar todo abajo; confío en que los dos dictámenes de las leyes que se reformaron son firmes

César Cravioto, Senador de Morena

En torno al trasvase de votos entre partidos coaligados, que finalmente fue retirado por el Partido Verde Ecologista de México, lo que provocó que el Senado tenga que volver a revisar la legislación, César Cravioto dice que no tiene caso hablar sobre ese asunto, que “ya no será, porque se modificó”.

Se le preguntó por otro tema que resultó controversial: “el cochinito” de los recursos que podrán armar los partidos políticos para emplear los recursos públicos que no se gastaron en un ejercicio fiscal, en los años subsecuentes, en elecciones federales o locales.

El senador primero culpó a la oposición de mantener en la ley que los partidos políticos reciban recursos públicos y luego justificó que se usen remanentes o sobrantes de una elección en el siguiente proceso electoral, sin que exista la necesidad de regresar ese dinero a la Hacienda pública.

“Ahora resulta que somos nosotros los culpables de que el recurso público pueda utilizarse de un año a otro, pero eso no hubiera existido si se hubiera aprobado la reforma constitucional donde se pedía que no hubiera dinero público”, dijo el legislador morenista.