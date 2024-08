Niega revancha contra Encinas en caso Ayotzinapa

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, rechazó una revancha del Ejército mexicano contra el exsubsecretario de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez, tras haber comparecido ante un juez en calidad de testigo por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, y advirtió que aquí “no hay fueros” para nadie.

“No (es una revancha), fue testigo y además todos tenemos que contribuir y hablar con la verdad, y no hay ningún problema. No debe de haber fueros para nadie, menos en estos casos”, expresó.

Agregó que se debe hablar ante las instancias judiciales si hay un requerimiento, sobre todo lo que se hizo en esta investigación, “porque si se cometieron errores también hay que decirlo. Pero no pasa nada, nada, absolutamente y ojalá y todos, todos, todos, participen”, puntualizó.

Por su parte, Alejandro Encinas manifestó recientemente que en un “acto sin precedente”, el pasado 25 de julio compareció como testigo, por el ejercicio de sus funciones cuando fungió como presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, ante la audiencia solicitada por los militares indiciados como presuntos responsables de actos delictivos vinculados a la desaparición de los estudiantes.

El mandatario federal reiteró que al caso Ayotzinapa no se dará carpetazo, y confió en que, si su Gobierno no logra encontrar a los 43 jóvenes desaparecidos, habrá continuidad en el próximo sexenio de Claudia Sheinbaum.

