Niega Xóchitl pagar a bots: “no hacemos guerra sucia”

“Yo no he gastado un solo peso en atacarlos, quisiera dinero para mí, para promover mis videos, para mis redes”, precisó la candidata del bloque opositor PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, luego de la denuncia que interpuso Morena ayer en el Instituto Nacional Electoral (INE), por presuntamente tener una campaña financiada con bots contra el partido y el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia dijo que los seguidores de la oposición estuvieron en el Zócalo de la Ciudad de México y esos no son bots, son personas de carne y hueso que están en redes, además, señaló que el mandatario ha agraviado a muchas personas: “que no volteé para acá, aquí no les hacemos la guerra sucia, estamos enfocados a tener nuestra campaña lista”.

En este tema, indicó que, en contraste, Claudia Sheinbaum asegura no saber quién pagó sus espectaculares, pero aseveró que es inmensa la cantidad, por ello, dijo que debe estar preocupada quien lo está haciendo, ya que pueden meterla en problemas.

“No nos vayamos a enterar en 2030 que alguien financió de manera ilegal esos espectaculares”, manifestó.

En el tema de salud, Gálvez cuestionó esta administración, pues el Presidente promete que estaremos como en Dinamarca y no ha cumplido, aseguró.

“La mentira más cruel que nos repite el Presidente Andrés Manuel López Obrador es que nuestro Sistema de Salud será como el de Dinamarca, lo ha dicho 27 veces. Está a siete meses de terminar y después de cinco años de gobierno, el Presidente sigue actuando como candidato, prometiendo resolver algo ya debió resolver como Presidente”, manifestó.

Agregó que en la 4T viven en una realidad distinta a la de millones de mexicanos, pues se estima que en nueve meses han muerto mil 608 niños con cáncer y al parecer, dijo, no les duele, pues se cuestionó si las autoridades siguen pensando en que los padres son golpistas, como ellos mismos le han llamado.

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón también cuestionó al exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, al asegurar que privilegió los intereses del poder cuando tuvo la oportunidad de votar en contra de la Ley de la Industria Eléctrica.

“Arturo Zaldívar es un hombre moralmente derrotado por donde lo veas, es un hombre que estuvo al servicio del poder, antes de estar al servicio de los mexicanos, porque él lo que tenía que hacer es hacer valer la Constitución. No quiso declarar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica que afecta la Constitución, que dice claramente el derecho a tener un ambiente sano”, explicó.