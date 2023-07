Niegan “dedazo” y acusan al Ejecutivo de espionaje

Al negar las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde asegura que su candidato será elegido “al dedazo”, liderazgos del Frente Amplio por México dijeron que la oposición no esconde nada, sin embargo, acusan al mandatario de espionaje para desacreditar a este frente.

“Aquí están representados las y los mexicanos que creen en un mejor país”, dijo Cecilia Patrón Laviada, secretaria nacional del PAN. Y agregó: “dejamos de ser la oposición para ser la opción, no hay nada que esconder, el Presidente no tiene nada que buscar”.

Por su parte, Carolina Viggiano, secretaria general del PRI, dijo que la coalición se ha dedicado a escuchar a la población y exigió al Ejecutivo federal dejar de lado la contienda electoral porque no puede ser “juez y parte”. Lo invitó para que hable de los problemas de México y no sumarse a la competencia electoral, y añadió: “Exigimos al Presidente de la República que actúe como el jefe del Estado, no como jefe de su partido”.

La secretaria general del PRD, Adriana Díaz, respondió a los señalamientos de López Obrador en los que afirma que el Frente Opositor elegirá por dedazo a su candidato y dijo que “no somos Morena”.

“Andrés Manuel es el que decide en Morena. Él sí fue a hacer teatro. Él está utilizando los órganos de inteligencia del Estado”, comentó Díaz, quien afirma que el Presidente está utilizando el espionaje para saber sobre las definiciones dentro de la coalición y además conocer los perfiles.

La secretaria general del PRD, concluyó diciendo: “Que se serene, porque su autoritarismo de verdad no abona a la vida democrática”.