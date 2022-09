"No coman ansias", responde Adán Augusto cuestionamientos sobre aspiraciones presidenciales

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pidió a los senadores que le preguntaron sobre sus aspiraciones presidenciales que “no coman ansias, porque ya llegará el tiempo en que nos vean en campaña”.

Durante su comparecencia en el Senado, diversos legisladores, como la panista Kenia López Rabadán y el emecista Marco Antonio Gama Basarte, cuestionaron al encargado de la política interna del país sobre sus aspiraciones presidenciales.

“México necesita un secretario de Gobernación de tiempo completo, México no necesita una corcholata más, si usted no va a ser el secretario de Gobernación que México necesita, trabajando 24/7, mejor renuncie”, manifestó la vicecoordinadora del Partido Acción Nacional (PAN).

En respuesta, López Hernández puntualizó que en este momento está concentrado en su trabajo como secretario de Gobernación.

No coman ansias, ya llegará el tiempo en que nos vean en campaña, ahorita yo estoy ocupado en ser secretario de Gobernación. Hoy no aspiro a ser secretario de Gobernación, ya soy, trabajo acompañando al Presidente Andrés Manuel López Obrador Adán Augusto López Hernández, titular de la Segob

Ante la pregunta que le realizó López Rabadán respecto a si miembros del Ejército estuvieron involucrados en el caso de Ayotzinapa, señaló:

“No le puedo dar detalles, porque yo me comprometí aquí a hablarle con la verdad, y si yo digo todo lo que sé respecto del caso Ayotzinapa estaría violando una obligación constitucional; pero de frente le digo que, según lo que ha trascendido, cuatro elementos han participado, están detenidos y entiendo que se les dictó el auto de formal prisión. Una golondrina no hace verano. Alguien aquí dijo el Ejército mexicano no, cuatro desde luego que están implicados en esa trágica noche”, declaró.

MAEP