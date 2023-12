'No hay nada escrito': Fiscal Uriel Carmona desestima intento de desafuero y dice estar tranquilo

Después de que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobara el desafuero del fiscal Uriel Carmona Gándara este martes, el funcionario señaló que legalmente, "esta determinación solo compete al Congreso de Morelos".

Al desestimar la resolución, dijo estar tranquilo porque aseguró, "no he cometido ningún delito. esa resolución final le corresponde, le compete totalmente a la legislatura de Morelos. Será el Congreso de Morelos, el Congreso de mi estado la que decida si homologa lo resuelto en la Cámara de Diputados. No hay nada escrito", aseveró.

Carmona Gándara dijo en breve entrevista a medios que se encuentra a la espera de la notificación oficial que le haga la Cámara de Diputados para hacer un pronunciamiento más amplio.

Ahora, el dictamen de su desafuero, fue remitido a la Mesa Directiva de la Cámara baja para que se presente ante el pleno, que deberá erigirse como jurado de procedencia.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

Leo