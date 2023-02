El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, negó haber cometido actos anticipados de campaña al destaparse como aspirante presidencial el año pasado.

Tras insistir en que desconoce quién interpuso la queja por la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) investigarlo, refirió que detrás de la denuncia hay motivos políticos provenientes de Morena.

“Si yo estoy avanzando y me quieren atacar, me van a encontrar. Soy abogado, conozco el derecho electoral, ¿quieren litigar? Litigamos y no me voy a dejar de ninguna de las corcholatas ni del Presidente de la República”