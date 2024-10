'No me vendí a Morena', responde Cinthya López Castro a su partido | VIDEO

La senadora del PRI, Cinthya López Castro aclaró que no se vendió, ni acordó nada con Morena, luego de que su grupo parlamentario pidió una explicación de por qué no votó, durante la sesión del jueves anterior donde se debatió la “supremacía constitucional”.

A través de un videomensaje reconoció que fue un errror no haber votado durante la sesión, pero explicó que se sintió mal por la extensa jornada, salió a tomar aire y al regresar ya se había votado.

Me equivoqué por no votar, pero quiero aclarar que mi voto no fue definitorio para aprobar esta reforma. No me vendí, no acordé. no hablé, son puras mentiras y descalificaciones. Soy un ser humano, me sentí mal y no pude regresar. Ofrezco disculpa, pero no voy a permitir me estén difamando que me vendí a Morena por querernos dividir “, explicó.

Ofrezco una disculpa pública. Soy un ser humano, me sentí mal y me salí del Senado y no alcancé a regresar . Mi compromiso firme con quienes me dieron su confianza ! Mi voto no le dio la mayoría a Morena ya la tenían con 84 votos. pic.twitter.com/bzr76vNJSK — Cynthia López Castro (@cynthialopezc1) October 26, 2024

Precisó que tampoco va a permitir que digan que su voto fue definitorio para que se aprobara con 126 Senadores presentes, pues dijo que se requerían 84 votos a favor y Morena tuvo 85. “Si yo hubiera votado en contra seríamos 127 senadores presentes con 85 votos a favor también se aprueba”, agregó.

Señaló que hará un llamado a combatir la desinformación y noticias falsas que pueden llegar a ejercer violencia política sobre una mujer; además, pidió el respaldo del coordinador Manuel Añorve así como de la bancada para seguir construyendo y defendiendo a México.

