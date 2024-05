'No se tuvo un fenómeno climático previsible', dice Máynez tras tragedia en mitin | VIDEO

Luego del desplome del escenario donde se encontraba apoyando el cierre de campaña de la candidata a la alcaldía de San Pedro Garza García, Lorenia Canavati, y en el que murieron 9 personas y 121 más resultaron heridas, Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, indicó que el clima no era un factor que pudieran prevenir, como se ha especulado.

'No era una situación climática generalizada'

A través de un video que publicó la madrugada de este jueves en sus redes sociales, Máynez afirmó que esta no era una situación climática generalizada que también causó otros daños en Nuevo León.

"Lo que estoy viendo es como un ventarrón que debe haber durado máximo 5 minutos, tumbó árboles, bardas de escuelas, en fin, hay un montón de noticias acá en Nuevo León, el desastre que causó este accidente. No es una situación climática generalizada, no hubo una tormenta permanente en Nuevo León, no se tuvo un fenómeno climático previsible como se ha especulado, pero lo más importante en estos momentos es pensar en esas 60 familias, personas de carne y hueso, personas que en estos momentos están sus familiares, personas cercanas en los hospitales, que se están dando todas las facilidades para que las personas pueden tener, en el caso de quienes fallecieron, a sus familiares con ellos, a que no tengan que atravesar toda la ventana burocrática", dice Máynez en el video.

Se disculpa con la gente de Tlaxcala e Hidalgo

Álvarez Máynez también se disculpó con los simpatizantes de Movimiento Ciudadano que estarían presentes en los actos de campaña previstos para este jueves y que fueron cancelados por obvias razones.

"Lo que puedo comentarles es que realmente estas cosas son cosas que en un abrir y cerrar de ojos modifican cualquier cosa que se tuviera prevista [...] de entrada yo me disculpo con la gente de Hidalgo y de Tlaxcala, teníamos programado estar allá y no hemos podido tener esos encuentros, veré la manera de resarcir ese tema, pero creo que me pueden comprender que en estos momentos lo más importante es tener un acompañamiento con las personas, con las víctimas, estar pendientes de ese tema, que no es un momento para pensar en otra actividad de tipo político electoral en una campaña y que estaré también en comunicación con la gente de acá de Nuevo León, para que todos estemos concentrados en esto que es lo que realmente nos tiene que ocupar", agregó.

Además de reconocer la coordinación de las autoridades estatales y federales tras la tragedia en el mitin, Álvarez Máynez solicitó a la gente que acudiera a los hospitales a donar, en una reflexión que posteó en sus redes sociales tras lo vivido en Nuevo León. "En medio de la tragedia, me gustaría compartirles 3 cosas: Uno, valoremos a las y los paramédicos y al personal de protección civil. Salvan vidas por vocación; dos, donemos sangre. Salva vidas. Hoy y todos los días; tres, actúen. La tragedia nos pone a prueba", escribió.

