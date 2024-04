Norma Piña y Ken Salazar coinciden que 'se debe respetar soberanía de México'

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que “siempre se le tiene que respetar la soberanía a México, eso se tiene que hacer”, lo que fue respaldado por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.

Esto en la presentación de las Guías Judiciales de Conducción de Audiencias en Materia de Extradición, presidida por la presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“Quiero agradecer a la Corte y a la ministra Piña, y a todos ustedes que han trabajado, para llegar a este punto donde la Corte y los jueces de México, ahora tienen las Guías de Extradición, son las guías de ustedes, nosotros no más con apoyo, porque siempre se le tiene que respetar la soberanía a México”, resaltó el Embajador.

En el evento también estuvieron presentes los ministros Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Luis María Aguilar Morales, así como otros miembros de la Corte y consejeros de la Judicatura, donde los integrantes del Pleno asintieron a las aseveraciones del embajador que aseguro que las guías presentadas son “un gran avance en materia de extradición, pues estas garantizan una buena labor por parte de los juzgadores”.

Agregó: “contra el crimen organizado, hemos hecho un esfuerzo que lo llevamos con México y como socios, eso lo hacemos todos los días. No se me pasa un día cuando yo pongo a pensar que en una de las operaciones de hace dos años que la llevó la Marina, ellos lo hicieron no los Estados Unidos, fue el gobierno de México, donde murieron 13 miembros de la Marina".

Asimismo el Embajador rememoró el caso de Ovidio Guzmán, donde dijo que “en esa operación murieron 10 soldados de México, muchos más heridos, eso no fue esfuerzo de Estados Unidos, eso fue esfuerzo de México”.

Al hablar del tema del fentanilo, Salazar dijo que es un problema mundial, que se ha desatado y que no se puede separar del trabajo bilateral entre Estados Unidos y México.

“Entre Estados Unidos y México trabajamos de la mano con Marina en los puertos para detener que lleguen los precursores que vienen de Asia, de China, a los Estados Unidos y a México. Y a veces se hace la pregunta, pues llegan esos precursores a los Estados Unidos, yo les digo, como embajador de los Estados Unidos, que sí, esos precursores llegan a San Francisco, llegan al puerto de Long Beach, llegan a Nueva York, pero también llegan a México, entonces la importancia de subrayar el trabajo que tenemos que hacer como socios”, subrayó.

