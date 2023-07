Noroña pide que no se dejen engañar por quien 'se hizo millonaria vendiendo gelatinas'

Gerardo Fernández Noroña dijo que las "corcholatas" deberían estar debatiendo, "no porque quiera o no debatir la señora Gálvez, sino por ponerle un alto a sus moditos. Es una mentira que les quieren contar a los ciudadanos, al pueblo, y sí es muy digno vender tamales y gelatinas, pero así no se hace uno millonario esa es una mentira, no se dejen engañar”.

Como parte de sus asambleas informativas de este martes, Fernández Noroña se presentó este martes en Iztapalapa, un lugar que dice “le recuerda sus orígenes como parte del pueblo”.

“Hoy a la gente ya no se le puede engañar, y que ellos saben bien quien es parte de ellos y no solo parte de un espectacular”, aseguró.

El diputado con licencia dijo que como lo ha hecho en sus intervenciones pasadas, daría a conocer a los ciudadanos los avances que ha tenido durante estos días de campaña.

El integrante del Partido del Trabajo busca ganar la simpatía de la militancia de la alianza del PVEM, el PT y Morena previo a las cinco encuestas que se realizarán para elegir al nuevo coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, cargo que antecede a la candidatura presidencial.

Por ello este martes a las 15:30 horas el político hizo parada con su Noroñabus en la explanada del pueblo de San Lorenzo Tezonco, donde reunió a varios de sus simpatizantes quienes recibieron libros como regalo por su apoyo al candidato que una vez más se dijo es “el candidato del pueblo”.

