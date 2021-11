Noroña pide juicio político a Lorenzo Córdova; lo acusa de clasista y racista

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, exigió juicio político contra el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, a quien acusó de ser “un violador de derechos humanos y garantías individuales es presidente del órgano electoral”.

Córdova Vianello, quien estaba sentado a su lado izquierdo, lo observaba con las manos entrelazadas. De vez en cuando arqueaba las cejas ante las expresiones del petista, que arremetió varias veces contra su desempeño al frente del órgano electoral.

Fernández Noroña revivió un audio de 2015 en el que Lorenzo Córdova se refirió de forma despectiva a comunidades indígenas.

“Yo jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir aquí o diputados, para nosotros, yo no permitir tus elecciones No sé si sea cierto que hable así ese cabrón, pero no mames”, citó en tribuna Noroña, quien después exigió la renuncia de Lorenzo Córdova a quien calificó como racista y clasista.

Fernández Noroña le reclamó por quitarle la candidatura de Guerrero y Michoacán a Félix Salgado y Raúl Morón respectivamente en las pasadas elecciones.

“Yo les reclamo su actitud facciosa en contra de esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación (...) les reclamo que se erijan en máximo tribunal inquisitorio violentando los derechos de compañeros y compañeras”, exclamó en tribuna, entre reclamos desde las curules de diputados de oposición.

El legislador interrumpió su pronunciamiento para sacar dos marionetas: “el chango y el león, mis nahuales”, dijo en alusión al apodo de “changoleón” que le puso el bloque opositor.

“Debe ser muy duro no llenar las expectativas ¡Larga vida a Arnaldo Córdova!”, gritó Noroña antes de abandonar la tribuna, recordando al padre de Lorenzo Córdova. El funcionario se levantó inmediatamente con un aplauso y le extendió el puño al petista, quien tuvo que voltear para regresarle el gesto antes de regresar a su curul.

Oposición respalda al INE, pero piden no invadir atribuciones del legislativo

La perredista Elizabeth Pérez expresó que su partido respaldará al INE , y que en este “encontrarán acompañamiento, mas no condescendencia”.

En tribuna, entre reclamos del bloque de la 4T que le gritó “traidora”, la legisladora manifestó que no están de acuerdo en algunas decisiones del INE, como la publicidad de la boleta de revocación de mandato.

“Supongo que cuando tienen invitados en su casa los tratan de esa forma, qué pena por sus invitados”, le dijo a los diputados de Morena, a quien les pidió respeto durante la comparecencia.

De parte de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega expresó que se debe fortalecer y garantizar la autonomía del órgano electoral, sin que invadan las facultades del Poder Legislativo.

Tenemos que evitar que el INE caiga en la tentación de sustituir a este Congreso pretendiendo legislar, para lo cual debemos tomarnos en serio el proceso de reforma legislativa, siendo exhaustivos y profundos en nuestra obligación de legislar Ivonne Ortega, diputada de Movimiento Ciudadano

RFH