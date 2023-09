Noroña plantea una 'nueva Constitución'; desea presidir un 'Poder Constituyente'

En un sentido discurso que fue ovacionado de pie, Gerardo Fernández Noroña pidió a Morena llamar a “una Asamblea Constituyente para un análisis profundo de la actual Constitución”, y reiteró que estará a la disposición del movimiento de la Cuarta Transformación.

"Yo estoy convencido que deberíamos convocar a un poder constituyente, a una asamblea del pueblo donde hagamos una profunda reforma a la Constitución, o una nueva Constitución, y echemos atrás todas las reformas neoliberales", dijo.

El petista llamó a formar un nuevo Poder Judicial, "porque ese reducto del conservadurismo podrido tiene que cambiarse".

El diputado con licencia, dijo que además de manifestar que le gustaría se realizarán esos cambios, pediría presidir la asamblea constituyente en caso de que se convoque.

"Conmigo cuentan para seguir con el movimiento, larga vida a la compañera Claudia Sheinbaum, larga vida a la alianza PT y Partido Verde", dijo.

Noroña, dijo durante la entrega de constancia como coordinadora de los comités de la 4T, de Claudia Sheinbaum, que "ella es la rotunda ganadora, por lo que no se le debe regatear la victoria”, agregando que: “se debe honrar la palabra”, sin mencionar al ex canciller, Marcelo Ebrard, refirió que no es tiempo de “ese tipo de faltas a la palabra”.

En el arranque de la tercera sesión del Consejo Nacional de Morena, dijo: "Hoy necesitamos alturas de miras", agregó que actuando de esa manera, como “lo han hecho algunos compañeros, no está en riesgo la presidencia de la República, sino que está en juego llevar justicia social al último rincón del país”.

