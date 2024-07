Nueva Escuela Mexicana “transformará vida de las personas”, afirma Sheinbaum; asegura continuidad de proyecto

Claudia Sheinbaum, virtual Presidenta electa, aseguró que dará continuidad no solo a los Programas del Bienestar, sino también a la Nueva Escuela Mexicana, pues detalló que representa un nuevo modelo educativo cimentado en la “revolución pacífica” que es la Cuarta Transformación.

Sheinbaum Pardo adelantó que en su sexenio atenderá al pueblo de México, porque lo que quiere “es que continúe la Cuarta Transformación de la vida pública. Y nos va a tocar darle continuidad, porque no va a haber regresión, no va haber vuelta en ‘u’, no vamos a traicionar al pueblo, vamos a continuar con esta revolución pacífica", aseguró en en Yauhquemehcan, Tlaxcala.

Acompañamos al presidente Andrés Manuel López Obrador a la evaluación de programas y proyectos de educación y deporte en Yauhquemehcan, Tlaxcala. https://t.co/qGYA1YjCYb — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 14, 2024

Este domingo, y de la mano del Presidente Andrés Manuel López Obrador en la evaluación de programas de educación y deporte en la entidad donde recalcó que dará también “continuidad en la Nueva Escuela Mexicana, que representa un nuevo modelo educativo, basado también en esta revolución pacífica, en la revolución de las conciencias, en construir una nueva forma educativa que no solamente lleve conocimiento, sino que también transforme la vida de las personas".

Así mismo, refrendó que continuaran los programas sociales del Bienestar iniciados por la actual administración como “la pensión universal de los adultos mayores, a la pensión de apoyo a las personas con discapacidad, a las becas de los jóvenes, de los niños, las becas de preparatoria”, detalló.

Así mismo, dijo que implementará dos programas nuevos: un apoyo a las mujeres de 60 a 64 años y, además, una beca universal a las y los estudiantes del nivel básico en todo el país, donde aseguró que “no sólo va a ser para algunos, va a ser para todos los que estudian en escuela pública".

“La educación no es un privilegio, la educación es un derecho del pueblo de México", apuntó la virtual Presidenta electa, ya que dijo, es el derecho de todos los mexicano pues está establecido en el artículo tercero de la Constitución Política mexicana; además, recordó su apoyo a movimiento estudiantiles como el de jóvenes rechazados en el nivel medio superior durante su juventud en la UNAM.

am