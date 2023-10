Nuevo informe de Covaj sólo da información de 17 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos sin profundizar

El “adéndum” del Segundo Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa, menciona de manera “muy breve” la situación de los 17 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos que fueron secuestrados y desaparecidos por separado el 26 de septiembre de 2014.

De acuerdo con el reporte que va desde agosto hasta octubre de 2014, en Iguala se vivía un panorama de tensión por los conflictos entre los grupos delictivos Guerreros Unidos, Los Rojos y La Familia Michoacana que buscaban el control de toda la zona para el trasiego de estupefacientes hacia diversas regiones.

En dicho informe se destaca una conversación entre Francisco Salgado Valladares, comandante de la Policía de Iguala con Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, identificado como uno de los líderes de Guerreros Unidos, así como con otros personajes de nombres “Cholo” y “Ramón”, en que la se detalla que tienen a 17 normalistas capturados y retenidos “en la cueva”.

Además, se detalla que van rumbo a un lugar conocido como “Brecha de Lobos” por lo que piden enviar más gente de Guerreros Unidos para controlarlo, sin embargo, en todo el reporte no hay más detalles de ninguno de los delincuentes; incluso se dan a conocer conversaciones de varias personas sin identificar que platican sobre las balaceras, el panorama en Iguala y lo que sucede.

El 29 de septiembre se tiene conocimiento por parte de los militares que monitoreaban las conversaciones que posterior a los hechos, integrantes de Guerreros Unidos buscaban detener a vehículos que transportaban a estudiantes de Ayotzinapa en la zona conocida como El Rancho del Cura, pero sin más detalles.

Sin embargo, en una nueva conversación del 20 de octubre de 2014 se menciona la conversación de personas sin identificar, en las que se detalla: “son 43 estudiantes, mejor échate a un sicario, esos no perdonan la vida de un ser humano. Hay que chin… a un estudiante, por ejemplo, en lugar de que hubieran golpeado a que les hubieran hecho eso. Pero que poca, cómo iban a defenderse. Me imagino que han de estar buscando en Tuxpan, pero por una parte está bien que naden para allá, porque así esa gente ya no se va a estar acercando mucho al pozo”.

Incluso, el 22 de octubre en un reporte interno, se detalla que hay un policía que labora y recibe llamadas del C-4, que sabe quiénes se llevaron a los estudiantes, pero que no quiere declarar porque no existen los medios.

Además, responsabiliza al secretario de Seguridad Pública del estado de Guerrero de ordenar que se entreguen a los estudiantes a los agentes ministeriales de Chilpancingo, los cuales fueron trasladados en camionetas blancas.

Los padres de los 43 normalistas han pedido se profundice sobre el paradero de sus hijos, debido a que si los militares tenían conocimiento en tiempo real de lo que pasaba, podrían conocer el paradero de los 17 normalistas secuestrados.

