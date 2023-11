Octubre, 2º mes con más capturas migrantes en frontera México-EU

Octubre se colocó como el segundo mes con mayor detención de migrantes irregulares en la frontera de Estados Unidos con México, sólo por debajo de septiembre, que al momento tiene el récord histórico.

De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), en octubre pasado se contabilizaron 240 mil 988 detenciones, mientras que un mes antes fueron 269 mil 735.

Al respecto, Irineo Mujica, director de la organización Pueblo sin Fronteras, destacó que la migración irregular sigue pasando desde México hacia el vecino del norte, pues las dos caravanas que salieron desde Chiapas buscan llegar a entidades del norte, para ingresar a Estados Unidos.

“La migración está muy fuerte en estos momentos, también es final de año, pero siguen entrando muchas personas por la frontera sur. En estos momentos una caravana está a punto de salir de Chiapas y la otra ya se encuentra en Tapanatepec, Oaxaca, en espera de cruzar para la Ciudad de México o irse a otros estados”, explicó a La Razón.

En lo que va del año suman un millón 997 mil 640 detenciones por parte de la Border, apenas 4.7 por ciento por debajo de igual periodo 2022, que registró dos millones 91 mil 538 capturas; sin embargo, la tendencia es al alza, por lo que puede llegar a romperse la cifra.

Nosotros estamos viendo que más que se reduzca, hay un repunte. No se quedan en México porque no quieren, ellos desean ir a Estados Unidos o tener de México sólo una visa humanitaria en lo que tienen sus trámites

Beatriz Fuentes

Directora de Casa Fuentes

Los mexicanos contabilizan en 2023, 606 mil 321 detenciones, un 30 por ciento del total en el año, sin embargo, las naciones de Sudamérica encabezan el rubro, con 944 mil 337 capturas, un 47.2 por ciento del total.

Beatriz Fuentes, directora de Casa Fuentes, en la Ciudad de México, dijo que siguen llegando muchas personas a la capital, debido que la gente se encuentra desesperada por pasar al vecino del norte al haber oportunidades para desarrollo. Además, dijo que el panorama para los siguientes meses es muy fuerte, debido a que la gente le ha comentado que quiere llegar a ese país.

Explicó que es muy difícil tener un control de cuántos de los que llegan se quedan aquí y cuántos siguen su camino: “Por CBP One está muy difícil, ya que la página está saturada; a nosotros no nos ha dejado registrar, ya que está saturado, pero la verdad es que cada vez hay más gente en el país”.

Dijo que a final de año siempre hay un repunte de migrantes hacia los estados del norte, por lo que advirtió que es probable que se rompan los récords de 2022, ya que a las personas no las detiene “nadie” por su sueño de llegar a tener una mejor vida.

“Nosotros estamos viendo que más que se reduzca, hay un repunte; el panorama es muy complicado, ya que la gente sigue entrando a la capital, pues están un rato y se van al norte de México”, dijo.

Mencionó que la situación en el país por el arribo de migrantes se va a ir complicando al paso de los días y semanas, debido a que cada vez es más común verlos en varios estados del país, en espera de pasar.

. Gráfico: La Razón de México

“No se quedan en México porque no quieren, ellos desean ir a Estados Unidos o tener de México sólo una visa humanitaria en lo que tienen sus trámites”, indicó.

Y en caso de los mexicanos, dijo que hace una semana tuvo a 10 mujeres connacionales que decidieron irse de Guerrero, por el huracán Otis, ya que lo perdieron todo y decidieron probar suerte en el vecino del norte.

“Acá las tuve, estuvieron sólo unos días y se fueron para la frontera, nos pidieron alojamiento en lo que se iban, pero nos dijeron que perdieron todo y que ya no podían seguir en el estado”, aseveró.

Urge la Iglesia católica a atender crisis humana

La Arquidiócesis Primada de México hizo un llamado de auxilio a las autoridades de los tres niveles de gobierno, ante la masiva llegada de migrantes a la Ciudad de México, debido a que las iglesias se encuentran en una severa crisis de atención.

En conferencia, monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar, dijo que han recibido “oídos sordos” del Gobierno federal, a pesar de las pruebas que han presentado de la crisis humanitaria que se vive en las parroquias.

“Hay una emergencia humanitaria que lleva varios meses en México. Hemos hecho desde febrero acciones para albergar migrantes. Estamos rebasados, todos los espacios están rebasados. Es un problema complejo y las naciones se deben poner de acuerdo para agilizar la movilización de la gente”, explicó.

Mencionó que la semana pasada sostuvieron una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en la que dieron a conocer el grave panorama que hay por la llegada de migrantes; sin embargo, dijo que sólo les presentaron cifras de economía e incidencia delictiva.

Acero aseguró que ya tienen acercamientos con el Instituto Nacional de Migración (INM) para comenzar una mesa de diálogo y buscar acciones para reubicar a un espacio más grande a los migrantes, sin embargo, no hay fecha para ello.

Juan Luis Carbajal, director de la Pastoral de Movilidad Humana, añadió que albergues están sobrepoblados y muchas iglesias se han transformado para apoyar a la gente, pero son muchos los que llegan.

“Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero ya no podemos. Necesitamos que se visibilice lo que está ocurriendo, pues dicen que no estamos saturados, pero en lo hechos ya no tenemos capacidad de atención”, añadió.

Dijo que los migrantes no quieren quedarse en México, pero se ven obligados por las restricciones que les afectan para seguir avanzando, por ello, pidió al INM proporcionar visas humanitarias para seguir su trayecto.

Abandonan en caja de tráiler a 215 personas

Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional (GN), rescataron a 215 migrantes que fueron abandonados en la caja de un tráiler en le municipio de Cosamaloapan, Veracruz.

Las autoridades detallaron que en un punto de revisión con el Sistema de Inspección no Intrusiva, detectaron que en la caja ciega de la unidad eran transportadas varias personas; al marcarle el alto, el chofer aceleró para evadir a las autoridades, por lo que se dio seguimiento a la unidad, la cual fue abandonada más adelante, con el motor encendido y con candados de seguridad en las puertas de la caja. El conductor huyó.

Agentes migratorios del INM contabilizaron al interior de la caja del camión a 215 personas extranjeras provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala que no pudieron acreditar su estancia legal en México, entre ellas: 148 adultos solos, 26 menores de edad no acompañados, y 17 núcleos familiares integrados por 41 hombres, mujeres, niñas y niños.

Los adultos fueron trasladados a la Estación Migratoria de Acayucan, donde se inició el procedimiento administrativo correspondiente. Los núcleos familiares y los menores quedaron bajo resguardo del DIF.