Ofrece Zoé Robledo justicia pronta y no repetición en el caso Aitana

Tras asegurar que el compromiso de las autoridades está enfocado en coadyuvar en una investigación expedita, transparente y sin impunidad, por el fallecimiento de la pequeña Aitana en un elevador del Hospital General de Zona No. 18, en Playa del Carmen, Quintana Roo, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, aclaró que “no ha existido ninguna disminución en el presupuesto de mantenimiento en los últimos cuatro años”.

Asimismo, expresó sus condolencias y expuso que un equipo multidisciplinario del instituto “se reunió con los familiares de Aitana, para escucharlos y ofrecerles acompañamiento desde todas las dimensiones que el caso amerita”.

Dijo que la responsabilidad del caso debe atender principios de justicia, para que nadie sea acusado injustamente.

“Una exigencia que se debe atender es la de una investigación transparente y expedita para conocer las causas del suceso, determinar responsabilidades, ofrecer medidas de reparación y establecer medidas de no repetición.

“He estado en comunicación con la representación sindical para dar garantía a nuestros trabajadores del hospital de que nadie debe ser acusado injustamente y que vamos a colaborar con las investigaciones de la manera que la autoridad ministerial lo solicite”, dijo, tras destacar que ya se dejó ya en libertad al camillero.

Zoé Robledo Aburto, Director general del IMSS

En su mensaje, destacó algunos aspectos derivados de una revisión interna y que, dijo, pueden coadyuvar en la investigación del caso, con transparencia.

Indicó que en el 2023, el presupuesto autorizado por el Consejo Técnico sólo para mantenimiento de elevadores es de 105.6 millones de pesos, un incremento del 12 por ciento respecto al 2019.

Dio a conocer que, en mayo del 2016, se adquirieron 180 elevadores marca Hitra, por un monto de 558 millones de pesos, el cual incluía una garantía por cinco años, así como el mantenimiento, y que “por ley no pueden ser sustituidos hasta 2027”.

Robledo subrayó que en el primer trimestre del 2022 se les asignó a todas las delegaciones del IMSS recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo de estos equipos, y las de Quintana Roo, Edomex, Querétaro y Morelos, en 2023, contrataron, a través de una licitación pública, a Soluciones Integrales de Transportación Vertical en México (Sitravem).

Mencionó que el propio Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en su pasado Consejo Nacional Ordinario, del 12 de abril pasado, presentó la situación de los elevadores y manifestó algunas acciones acordadas con el instituto.

Se va a hacer la investigación, no es culpar por culpar, nosotros nunca actuamos así, no se puede castigar a cualquier persona, no puede haber ‘chivos expiatorios’, tiene que ser el responsable

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“En ese lapso se presentaron y documentaron diversas fallas en sus componentes y funcionamiento. Tenemos conocimiento que otras instituciones distintas al IMSS, como el Congreso del Estado de Jalisco, también tuvo problemas con elevadores de la misma marca”, expuso.

Sobre el contrato con la empresa Sitravem para el mantenimiento de los cuatro elevadores del Hospital General de Zona No. 18 en Playa del Carmen, “aclaramos: está vigente”.

Aclaró que desde el 1 de julio de este año, el IMSS contrató a la empresa de elevadores OTIS, “la más grande del mundo”, para los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y refacciones de elevadores marca Hitra, pero para el caso del Hospital de Quintana Roo, “OTIS aún no estaba operando, toda vez que el contrato con Sitravem sigue vigente, hasta el 31 de diciembre de este año.

Detalló que a las 12:12 horas del 10 de julio, 10 horas antes del accidente, el subjefe de conservación del hospital reportó a la empresa el fallo “F5”, relacionado con el mecanismo de apertura de puertas.

La compañía respondió a las 13:04 horas al llamado, y acudió un técnico a las 16:00 horas, quien se retiró a las 17:43, sin dejar ninguna notificación ni señalética restrictiva para el uso del elevador por mal funcionamiento.

No habrá impunidad ni chivos expiatorios: AMLO

Tras lamentar la muerte de una niña de seis años en instalaciones del IMSS en Quintana Roo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que será investigada la empresa encargada del elevador y no habrá impunidad ni se crearán “chivos expiatorios”.

“Se va a hacer la investigación, no es culpar por culpar, nosotros nunca actuamos así, no se puede castigar a cualquier persona, no puede haber ‘chivos expiatorios’, tiene que ser el que realmente es responsable (del accidente). Se tiene que castigar a los responsables, no puede haber impunidad”, afirmó en conferencia.

Dijo que en el informe que tiene el Gobierno existe un contrato de mantenimiento de los elevadores, uno de los cuales no funcionaba. Los empleados de la empresa responsable lo fueron a ver, pero no lo arreglaron y tampoco dejaron señalamientos de que no podía usarse.

“Cuando bajan a la niña que llegó enferma, para atenderla de dengue, queda atrapada porque falló el elevador, estaba descompuesto. Entonces, muy triste esta situación y se va a castigar a los responsables”, comentó, tras recordar que ya se abrió una indagatoria.

