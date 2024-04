Ola de calor en México: ¿Qué es la radiación solar y cuáles son sus consecuencias?

Cada año, la temperatura es más alta. El clima va cambiando y todo a consecuencia de las acciones de los seres humanos. El calor es más intenso, los rayos ultravioleta más dañinos y las formas de cuidarse la piel para evitar problemas graves de salud, tienen que evolucionar lo más rápido posible porque no hay tiempo para perder.

En México, particularmente en la CDMX, se siguen rompiendo récords de altas temperaturas por lo que no sólo es necesario que te cuides para que no haya consecuencias con tu salud, sino también que estés informado sobre lo que conlleva el aumento de la temperatura. La radiación solar es uno de esos temas que no debes eludir y aquí te contamos por qué.

leer más Tecnologías para evitar derretirse por el calor en la Ciudad de México

¿Qué es la radiación solar?

La radiación solar es aquella energía emitida por el Sol, la cual se puede propagar en todas las direcciones a través del espacio. Además de determinar las dinámicas y tendencias atmosféricas y climatológicas, la radiación solar hacer posible la fotosíntesis de las plantas y más procesos.

Se puede medir en superficie horizontal a través de un sensor de radiación o piranómetro, situado en orientación al sur y en un lugar libre de sombras. Hay diversos tipos de radiación solar:

Radiación solar directa.

​Radiación solar difusa.

​Radiación solar reflejada.

Esto según los tipos de rayos:

Rayos infrarrojos. Que son de mayor longitud de onda que la luz visible, emiten calor y cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor a 0º Kelvin los desprende.

​Rayos visibles. Emiten luz y son aquellos que el ojo humano percibe en forma de colores.

​Rayos ultravioleta. Son invisibles al ojo humano y son los que inciden más gravemente sobre la piel. Estos se pueden dividir en tres subcategorías: Ultravioleta (que atraviesan con facilidad la atmósfera); Ultravioleta B, que tienen mayores dificultades para traspasar la atmósfera y Ultravioleta C, que no consiguen atravesar la atmósfera.

La radiación solar es sumamente peligrosa. Stock.adobe.com

Consecuencias de la radiación solar

Entre las consecuencias de la radiación solar se encuentran las siguientes:

Quemaduras solares

​Envejecimiento prematuro

​Cáncer en la piel

Consejos para no ser víctimas de la radiación solar

Reducir la exposición en las horas centrales del día.

​Usar prendas de protección como sombreros, gorras o sombrillas.

​Usar gafas de sol de calidad.

​Usar crema de protección solar con un factor superior a 15.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.