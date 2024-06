Elecciones 2024

La ola Morena llegó a Coahuila; Luis Fernando Salazar derrota a Miguel Riquelme rumbo al Senado Quien hasta hace algunos meses era considerado el gobernador mejor evaluado del país, y a quien nunca se le había derrotado en las urnas, el ex mandatario de Coahuila, Miguel Riquelme, fue derrotado en los comicios del pasado domingo por el ex diputado y ex senador Luis Fernando Salazar