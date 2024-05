Olas de calor elevan factura: defunciones pasan de 3 a 48

Con récord de temperaturas este año y una sequía que amenaza la disponibilidad de agua para las actividades esenciales, las olas de calor están pasando factura también en la cantidad de vidas humanas perdidas, pues los fallecimientos asociados a esta condición climática se multiplicaron por 16 en la temporada.

El más reciente informe de la Secretaría de Salud sobre la Vigilancia Epidemiológica de Temperaturas Naturales Extremas en México reportó, hasta la semana epidemiológica 20 de la presente temporada de calor (al 21 de mayo), que se tiene un total de 48 defunciones a nivel nacional, cifra altamente contrastante con las tres defunciones ocurridas en el 2023, en el mismo periodo.

Además, se notificaron 956 casos de afectación a la salud asociados a temperaturas naturales extremas en lo que va de este periodo de 2024, mientras que, en el 2023, en el mismo periodo, se dieron 358 casos.

Las tres defunciones ocurridas en el 2023 ocurrieron en los estados de Quintana Roo y Veracruz; para este 2024, las entidades que han tenido pérdida de vidas son Veracruz, con 14 casos; Tabasco, con un total de ocho; San Luis Potosí, ocho defunciones; Tamaulipas, cinco; Oaxaca, cuatro; Nuevo León, tres; Hidalgo, dos; y Chiapas, Campeche, Guanajuato y Sonora, con un deceso cada una.

Armando Venegas, médico brigadista del sector salud, dijo a La Razón que “es importante no sólo considerar los aumentos de temperatura en los diferentes estados, sino extremar precauciones sobre todo con los menores y personas con algún tipo de padecimiento”, aunque advirtió que “un golpe de calor puede tomar por sorpresa a cualquiera y no se requiere una edad; basta con que en ese momento la condición no se preste, para sufrir un desvanecimiento en el menor de los casos”, expuso.

Gráfico

La maestra Flor Ruiz, quien imparte clases de educación primaria, dijo que “ha comenzado a notar un ausentismo debido a las altas temperaturas en la ciudad y en el país en general”. Explicó que los niños normalmente están activos, pero “ahora, desde que inició el calor con más fuerza, ellos buscan árboles, sombra y hasta se quieren poner descalzos, pero algunas escuelas no lo permiten. Esta semana que terminó, varios presentaron diarreas; en mi salón, con 31 alumnos, al menos faltaron unos 13 en la semana, por algún padecimiento por el calor”, aseguró.

Al exponerle esta situación al médico Armando Venegas, señaló que en las dependencias de Gobierno los padres de familia tendrán a la disposición electrolitos orales; explicó que “no es lo mismo beber agua en esta temporada que hacer uso de los electrolitos, pues son esos elementos los que harán que un niño se mantenga hidratado, realmente, ya que los menores y los ancianos siempre presentarán mayor impacto ante los cambios climáticos”, aseguró.

La docente hizo un llamado a los padres de familia a no enviar a sus menores si los observan con algún padecimiento estomacal, ya que para los menores resulta “muy incómodo”; además, dijo: “Creo que en esta temporada y a cómo está resultando el calor, es importante que les envíen alimentos mucho más frescos, o trozos de sandía, naranjas, frutas que tengan contenido en agua. Nos ha tocado ver chicos que llegan con refrescos de cola, eso es muy malo para ellos”, declaró la docente.

El galeno, en tanto, refirió que para “preservar y salvaguardar vidas en esta temporada, a la que no estábamos ni acostumbrados ni preparados, la prevención y la información serán vitales para evitar golpes de calor o casos más fuertes. Comúnmente creemos que consumir electrolitos es lo mismo que consumir agua, pero no es así; cada líquido tiene su función”, dijo.

El golpe de calor es una afección grave que ocurre cuando el cuerpo no puede regular su temperatura. Es de vital importancia tomar medidas preventivas, especialmente en entornos donde las altas temperaturas y la humedad son extremas, indicó.

El médico sostuvo que “los electrolitos son sales que el cuerpo requiere para su normal funcionamiento; el agua es meramente el líquido sin esas sales. Hablando de este tema dirigido a la situación actual de las olas de calor, es importante saber que el sudor contiene altos contenidos de electrolitos, por lo que éstos se pierden en el sudor”.