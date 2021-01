Olga Sánchez Cordero: soy bastante maleta para redes sociales e informática

En el tema de redes sociales e informática "soy bastante maleta", reconoció la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero al señalar que su edad no le da para las cuestiones tecnológicas porque durante su vida los medios impresos y el papel siempre predominaron.

Acuérdate de algo, mi edad, no me da mucho para las redes sociales ni para la informática, soy bastante maleta en la cuestión informática, las que sí son súper, súper buenas son mis nietas y mis nietos, eso sí te puedo decir que me dicen 'ay abuela, tú estás muy atrasada