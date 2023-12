Omar Fayad rinde protesta como embajador de México en Noruega

El exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, rindió protesta como embajador de México en Noruega, tras ser ratificado su nombramiento por la mayoría del Senado de la República.

Con 70 votos a favor, 33 en contra y dos abstenciones, el pleno de la Cámara alta avaló la designación realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La votación de Fayad desató un debate en la sesión del Senado, en el que la exmorenista Cecilia Sánchez García, ahora integrante de la bancada del PRI, señaló la falta de capacidad del exmandatario para dicha encomienda.

“Es 10 por ciento de sinceridad y 90 por ciento de incompetencia”, aseveró Sánchez García desde la tribuna de la Cámara alta.

El coordinador del Grupo Plural, Germán Martínez, rechazó el nombramiento y manifestó “nuestras más sentidas disculpas al pueblo de Noruega, al rey de Noruega, al primer ministro, al parlamento de Noruega por haber hecho este nombramiento que no va acompañado con nuestros votos”.

“Es una desvergüenza que nos represente a todos los mexicanos el nivel, el cinismo que se le está dando a Noruega no se lo merece el pueblo de Noruega, que cuando llegue este pillo hidalguense a Oslo, llegue con el reproche de una parte de los mexicanos, no va representándonos a todos, sentimos vergüenza, los mexicanos somos mucho más que el servilismo que se está premiando, los mexicanos tenemos honor, lealtad y dignidad a la patria”, puntualizó.

La senadora del PRI, Claudia Anaya, aseveró que por el trato hacia los gobernadores, Enrique Peña Nieto se posiciona como “el prócer del combate a la corrupción, mientras que Andrés Manuel López Obrador se convierte en el gran corruptor”.

Recordó que en el sexenio pasado fueron vinculados a procesos penales los exgobernadores Roberto Borge, Guillermo Padrés, Javier Duarte, Andrés Granier y Jesús Reyna; en tanto, en la actual administración los exgobernadores Quirino Ordaz Coppel, Claudia Pavlovich, Carlos Miguel Aysa, Carlos Joaquín González y Antonio Echevarría han recibido recompensas por presuntas entregas del poder de Morena.

El senador de Morena, Ricardo Monreal, salió en defensa de Omar Fayad y arremetió en contra de la ex morenista Cecilia Sánchez García, aunque no mencionó su nombre.

“Los conversos llenos de furia, llenos de ira contra quien los hizo senadoras, cómo puede ser que se les haya terminado su historia, yo que la respetaba, me pedía consejos y ahora la veo como una iracunda, como una mujer que la racionalidad y la serenidad la abandonó, cómo permitir que por cobardía se lastime a personas, se les insulte, digo por cobardía, porque Omar Fayad no puede responderles, porque Omar Fayad tiene dignidad, porque Omar Fayad está indefenso frente a sus calumnias y sus actitudes falsas, partidistas”, aseveró.

Luego de Monreal se refiriera de manera general a los malos gobiernos de Hidalgo y los resultados electorales, el senador Miguel Ángel Osorio Chong le demandó a Monreal que se retractara.

“Es muy fácil generalizar al hacer un discurso y hacer comentarios de manera simplista, así lo escucho de parte de usted, de parte de una elección, ganar o perder una elección tiene muchas circunstancias, al generalizar exgobernadores yo no puedo permitirlo y pido su reconsideración al respecto de este comentario, que me parece grotesco y atrevido, más cuando quienes hemos pasado por el servicio público de Hidalgo entregamos resultados. No le puedo permitir que haga estos comentarios en el que sin mayores elementos los lance al aire y usted conoce perfectamente el estado de Hidalgo”, enfatizó.

En respuesta, el senador Monreal dijo: “senador Osorio, le admito su réplica, no puedo generalizar, no puedo generalizar los sexenios en Hidalgo, tengo una buena opinión de su gobierno”.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, ironizó las propiedades que ahora ven en Omar Fayad los morenistas, como su inteligencia, democracia y transparencia, pero apuntó que esas virtudes no las ve el fiscal del estado, Santiago Nieto, que ha metido a la cárcel a varios de sus funcionarios.

“Utilizando el parafraseo que aquí se señaló, ustedes premian a quienes entregan las elecciones en sus estados, pero hay un dicho popular que no falla, camina como pato, tiene plumas y hace cuac, cuac, es pato”, expresó.

JVR