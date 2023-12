Final Liga MX: Diego Lainez recuerda sus raíces americanistas, pero envía mensaje a afición de Tigres

Diego Lainez formó parte del último plantel del América que se proclamó campeón de la Liga MX en el Apertura 2018. Cinco años después, Factor puede volver a levantar de nueva cuenta el anhelado trofeo en el Coloso de Santa Úrsula el próximo domingo, pero en esta ocasión sería con la camiseta de Tigres, equipo al que llegó en enero de este año.

En las vísperas de los primeros 90 minutos de la final del Torneo Apertura 2023 entre las Águilas y el conjunto de la UANL, el joven futbolista mexicano dejó en claro que a pesar del cariño que le guarda a los de Coapa, el domingo anhela alzar el título con los norteños en el Coloso de Santa Úrsula en un emotivo mensaje para la afición de los felinos.

📹🎙️ "Mi corazón me dijo que mi felicidad estaba en Tigres" - Diego Lainez pic.twitter.com/iguEY3LHL0 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 14, 2023

"Con América toda la vida voy a estar agradecido, me ayudaron en mi formación, todas las personas que trabajan en el club pusieron su granito de arena para que fuera futbolista profesional y será especial porque es mi segunda Final con Tigres, le tengo amor, me he enamorado de la afición de aquí y sería muy bonito levantar la copa en el Estadio Azteca", declaró Diego Lainez en el Día de Medios de la final de la Liga MX.

Cuestionado acerca de si festejaría en caso de anotarle al América, el medallista olímpico con la Selección Mexicana Sub 23 en Tokio 2021 dejó en claro que sí lo haría, aunque también reconoció que no ha pensado en una celebración en específico en caso de que marque.

"Lo dije hace rato, la verdad es que nunca planea nada, no soy de esos que festejan con bailecito o a dónde correr o cómo van a ser, yo siempre digo que como me salga en ese momento, pero es una Final y yo creo que lo lógico es que festejes con tu equipo, con tu gente, con gol obviamente. Nunca preparo nada, así que lo que salga en ese momento, natural", ahondó el originario de Villahermosa, Tabasco.

Diego Lainez, satisfecho por su decisión de llegar a Tigres

Tigres fue el club que trajo a Diego Lainez de regreso a la Liga MX después de una aventura poco afortunada por Europa, donde portó las camisetas del Betis y el Sporting Braga.

Factor admitió que volver al futbol mexicano con la escuadra norteña fue la mejor decisión que pudo tomar, pues hace algunos meses ganó la Liga MX y el Campeón de Campeones; además de que ganó la Copa Oro con México.

"Estoy feliz en Tigres, creo que la decisión que tomé al venir acá fue la correcta, me siento bien, hoy en día veo todo y son tres títulos en este año y podemos ir por un cuarto; estoy donde quiero estar, estoy feliz de participar y para mí fue la decisión correcta", profundizó el jugador de 23 años.

Diego Lainez conduce el balón durante un partido de Tigres en la Liga MX. Foto: Mexsport

Siboldi adelanta que Tigres contará con Gignac

Por su parte, Robert Dante Siboldi, director técnico de Tigres, reveló que André-Pierre Gignac está totalmente recuperado, por lo que podría ponerlo en el 11 inicial de los regiomontanos para la ida de la final contra el América. Sin embargo, el que está en duda es el colombiano Luis Quiñones.

"El equipo está bien, André ya está recuperado, apto para jugar. Mañana definimos lo de Luis en la mañana, previo al partido, si está al cien por ciento; el resto está listo, bien, todos sanos", declaró el estratega uruguayo ante los medios de comunicación.

Foto: X de Tigres @TigresOficial

Finalmente, Siboldi concluyó señalando con mesura que si Tigres es considerado un equipo grande o no por la prensa, no es algo que afecte a los integrantes del club.

"Si somos grandes o no, no estamos pensando en eso, se lo dejamos a los medios que lo puedan usar como charla. Sabemos bien donde estamos parados, a quienes representamos, la institución que estamos y cual es la responsabilidad. Si hay algún Tigre que no está convencido, tendrá que convencerse",

EVG