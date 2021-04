ONG: es alarmante el secuestro de migrantes en México

La organización civil Pueblo sin Fronteras denunció el secuestro de migrantes en el país, luego de que diera a conocer videos de personas capturadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“La situación que está pasando con los migrantes es alarmante. Hemos visto como la frontera se militariza y como las personas van entrando en zonas de mayor riesgo. Hemos visto como policías pueden asaltar a migrantes, los criminales pueden secuestrar a los migrantes sin que haya algún tipo de protección para ellos”, destacó Irineo Mujica, director de Pueblo sin Fronteras.

En dos videos que hizo llegar a La Razón, se observa a un par de migrantes de Honduras pidiendo ser rescatados del CGNJ. “Estoy secuestrado aquí, hagan todo lo posible a ver si me pueden ayudar porque esto no es un juego”, dijo una persona que en el video se ve arrodillada y atada de manos.

En un segundo video se ve a otro migrante de Honduras que es golpeado en repetidas ocasiones por miembros del CJNG, además que le apuntan con un revolver de rodillas y atado de manos. “Ayúdenme, estoy con la gente del jardinero, me van a matar, ayúdame sobrino”, mientras los criminales lo presionan para pedir ayuda.

Irineo Mujica de Pueblo sin Fronteras pidió a la autoridad federal detener cuanto antes el secuestro de personas en movilidad, pues cada vez son más los casos de crimínales que se aprovechan y piden rescate como parte de su negocio.

Éstos de los secuestros se ha vuelto tan común que realmente es una lástima. Porque anteriormente el gobierno al menos fingía y buscaba las organizaciones para poder rescatar y luchar contra este fenómeno, ahora no hay nada no hay nadie que acuda a este grito ahogado en silencio de dolor porque a este gobierno no le importa