ONG: somos clave para ubicar a desaparecidos

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas denunciaron diversas deficiencias en la búsqueda de desaparecidos, como falta de coordinación, información deficiente sobre fosas y bases genéticas, además de que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) no los toma en cuenta para realizar su labor.

Ayer, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, la titular de la CNB, Karla Quintana, dijo que el problema en los últimos años es que cuando se realizan exhumaciones en panteones civiles, se busca a una persona en particular, pero cuando se abre la fosa y hay más cuerpos, pero no está a quien buscan, muchas veces ya no se da seguimiento. Por ello, se realizan modificaciones al plan para hacer perfiles genéticos de todas las personas a fin de hacer cruces masivos que lleven a la identificación de más personas.

Al respecto, Lucy Díaz, directora del colectivo Solecito en Veracruz, aseguró a La Razón que las Fiscalías tienen un caos en todo el tema genético, ya que toman hasta cinco veces una muestra de la persona en cada dependencia.

Explicó que la búsqueda de personas es un sistema integral, donde se tienen que poner de acuerdo autoridades y colectivos, ya que hacen acciones por separado que no tienen resultados.

“Deben apoyarse con los colectivos, ya que somos nosotros quienes conocemos el terreno y sabemos dónde están las fosas, pero a veces no nos toman en cuenta y es cuando no hay resultados. Nosotros no buscamos en concreto a nadie, buscamos a todos, porque es una infamia que le des prioridad a una persona y discrimines a las demás”, afirmó.

Guillermo Gutiérrez, del colectivo Familiares y Amigos Desaparecidos, coincidió en que hay un caos en la búsqueda, ya que en su estado sólo identifican 10 de cada 100 cuerpos, pues no hay interés de la autoridad ni seriedad en el tema, pero sí un desorden que se traduce en falta de compromiso por hallar a las personas.

“Es un caos, aquí hay más de 8 mil cuerpos en las fosas que no han sido identificados en los panteones o fosas, no hay intención de encontrar a los desaparecidos y no se coordinan con nosotros. No hay búsqueda en vida porque nos dicen que no hay recursos”, destacó.

Emma Mora, del colectivo Familias en Busca de sus Desaparecidos, señaló que un perfil genético puede tardar en lograrse hasta un año, pero si los colectivos no están encima de las autoridades, en muchas ocasiones no llegan los perfiles a las autoridades, pues son los Ministerios Públicos quienes, por negligencia, los almacenan y no los envían a las Fiscalías.

José Díaz, del colectivo Siempre Vivos, coincidió en que la CNB debe coordinarse con los colectivos, ya que ellos tienen conocimiento de los predios donde puede haber fosas o hallazgos positivos, ya que “casi el cien por ciento de los resultados positivos es porque los colectivos dan información a las autoridades”.

Precisó que a los colectivos les llegan los “pitazos”, croquis o mapas de los lugares donde hay fosas o posibles entierros de personas.