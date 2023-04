ONG considera que es irrelevante si desaparece el INM

La propuesta del padre Alejandro Solalinde de desaparecer al Instituto Nacional de Migración (INM) resulta totalmente irrelevante, pues no ha respondido a las necesidades de los migrantes, lo mejor sería que el gobierno permita un paso libre y que cada quien vaya a donde mejor le parezca, manifestó Marta Sánchez, presidenta y fundadora del Movimiento Migrante Mesoamericano.

En entrevista con La Razón, Marta Sánchez, hija de españoles exiliados, nació en Francia, pero creció en México, coincide en la apreciación del sacerdote Solalinde en el sentido de que el INM no solo no ha cumplido una función de apoyo a los migrantes, sino que incluso se ha convertido en una entidad que no sirve para nada.

“Mira, el Instituto (Nacional de Migración) no tiene nada que ver con migración, no hace migración, no responde a las necesidades de la migración, no tiene nada nada relevante en que aportar a la migración no, no le veo ningún caso, ni de quitarlo, ni de dejarlo no tiene sentido”, consideró la fundadora del Movimiento Migrante Mesoamericano que desde 2006 organiza una caravana de madres que atraviesa Centroamérica en busca de sus hijos desaparecidos en el trayecto a los Estados Unidos.

Marta Sánchez, Presidenta del Movimiento Migrante Mesoamericano

Marta no duda en calificar de irrelevante el trabajo que ha realizado el Instituto Nacional de Migración, creado en la administración de Carlos Salinas de Gortari. En cambio, se pronuncia por dejar abierta la puerta a quienes quieran o necesiten buscar otros lugares para asentar su hogar.

“Inmigración libre y dejarla en paz, simplemente cada vez que implementan alguna medida para controlar la migración entregan la migración al crimen organizado, lo mejor que se puede hacer es dejarla en paz”, demandó Sánchez

“No, porque cada vez que metes el acompañamiento y la seguridad estás metiendo a la corrupción y estás metiendo al crimen organizado”, reconocei´´o Martha Sánchez.