ONG denuncia falta de atención a los migrantes

La caravana migrante que se encuentra estacionada en el municipio de Huixtla, reanudará su marcha hoy rumbo a la localidad de Escuintla, luego de que agotaron el tiempo de espera de respuesta, del Instituto Nacional de Migración (INM) a sus demandas.

De acuerdo con el director de Pueblo sin Fronteras y líder de la caravana, Irineo Mujica, a pesar de que intentaron acercarse a las autoridades, sólo fueron atendidos por una responsable que les mencionó que no pueden acceder a sus demandas de regularización.

“Saldremos a las 04:00 de la mañana para minimizar los estragos del sol en los infantes, pero hacemos responsables directamente al Instituto Nacional de Migración, ya que se pidió la regularización o establecer diálogo, pero jamás intentaron siquiera demostrar un poco de humanidad, sin embargo, sí han decidido dejar que estas familias mueran en el camino”, señaló el activista.

La caravana solicitó a Migración formas migratorias múltiples para las casi 10 mil personas que se encuentran varadas en Huixtla, sin embargo, al no tener respuesta de las autoridades, van a tener que moverse a los siguientes municipios para presionar la respuesta.

“Fuimos pacíficamente a protestar a Migración de Cerro Gordo donde nos atendió la encargada del INM que nos indicó que no hay intención de atender la caravana y que no tiene decisión de resolver, y que sus instrucciones son de no saber nada”, explicó.

Y agregó: “Es claro que no están dispuestos a atender el tema por ahora. No hemos terminado, ni tampoco nos hemos dado por vencido seguimos fuertes como grupo y con mucha esperanza. Continuaremos nuestro viaje hoy a las 5:00 de la mañana. Hay 10 mil personas paradas de esta caravana en Huixtla, y partiremos hacia Escuintla”, dijo.

Destacar que los dos éxodos migratorios que salieron de Tapachula, ya se encuentran unidos y avanzarán al siguiente municipio, bloqueando las carreteras, debido a que fue una amenaza de los organizadores del éxodo si no se les hacía caso, pues Irineo Mujica asegura que enviaron en tiempo y forma los documentos de todas las personas que integran la caravana, a fin de que sean regularizados, pero no les tomó en cuenta esa demanda.

Los migrantes realizaron protestas frente a las oficinas del INM, se suturaron los labios para presionar a las autoridades, y soportaron caminatas con temperaturas de hasta 40 grados para poder reunirse y conseguir sus recursos legales, pero no fue suficiente porque se quedaron con las manos vacías.

Por otra parte, los migrantes han conseguido nuevas formas de salir de Chiapas sin estar en la caravana, pues en el chat que se dispuso para el éxodo el uso de viajes particulares de 250 pesos para abandonar el estado, saliendo de la zona fronteriza de Ciudad Hidalgo o Tapachula.

Además, para hacerse de recursos los migrantes comenzaron a vender de todo entre los integrantes; desde colchas, zapatos, colchones, hasta celulares, tablets y demás productos .