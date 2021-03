Marihuana: llueven peros a legislación recién aprobada

Una lluvia de peros desató la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que permite a las personas mayores de 18 años consumir marihuana de manera legal.

Para organizaciones no gubernamentales (ONG), colectivos, y expertos, la minuta requiere de una segunda cirugía con siete modificaciones relevantes, porque no despenaliza la posesión de marihuana; carece de presupuesto para acciones de prevención; no integra a indígenas, campesinos y pequeños productores a la cadena productiva; beneficia a empresas transnacionales; no dota de presupuesto a la Conadic para emitir licencias de cultivo, comercialización y venta, y desincentiva la inversión extranjera.

Mantiene a la marihuana en el Código Penal y sigue el delito de posesión simple, se sigue manteniendo a la marihuana en la tabla de umbrales de las sustancias prohibidas, en la Ley General de Salud en realidad es una ley que no descriminaliza

Jorge Javier Romero Vadillo

Investigador de la UAM

Francisco Ougin, consumidor y líder del Colectivo Mexa Ougin, dedicado a promover la despenalización de la marihuana, sostuvo que “la nueva ley nos sigue criminalizando, está mal; así como está seguiremos siendo víctimas de persecución policial, abusos y extorsión”.

El dictamen aprobado en la Cámara de Diputados la madrugada de este jueves, autoriza la posesión de hasta 28 gramos de cannabis, así como el cultivo de seis a ocho plantas en sus domicilios en caso de que habite más de un consumidor.

Ven faltantes

Según activistas, la reforma aprobada en San Lázaro carece de:

No despenaliza la posesión de marihuana.

Carece de presupuesto para acciones de prevención.

No integra a indígenas, campesinos y pequeños productores a la cadena productiva.



Beneficia a empresas transnacionales.



No dota de presupuesto a la Conadic para emitir licencias de cultivo, comercialización y venta.



Desincentiva la inversión extranjera.



“Si tienes 29 gramos, ya eres sujeto de sanciones, mientras que para sembrar te piden una licencia que cuesta dinero y que debes renovar cada año, y autoriza al gobierno para violar tu intimidad al entrar a tu domicilio para que verifiquen si tiene las plantas permitidas o no, ¿dime tú si eso es despenalización?, claro que no”, denunció.

Colectivo Mexa Ougin

Otra inconformidad con el proyecto, es que se derogó la creación del Instituto Mexicano de la Cannabis, y en su lugar, se confirió al Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic) la responsabilidad de emitir licencias para cultivar, comercializar y vender marihuana.

Polita Reyes, integrante de la ONG Cannabítica, demandó modificaciones para que los indígenas, campesinos, y pequeños productores, puedan ser parte de la cadena productiva, toda vez que la mayoría no tiene recursos para involucrarse y se requieren programas de apoyo y vinculación.

“Dijeron que la iniciativa beneficiaría a los campesinos porque podrían producir y vender libremente, pero no pasó así, es una reforma que beneficia a las empresas transnacionales quienes en todo caso, convertirán a los campesinos y pequeños productores en sus empleados”, advirtió.

Integrante de la ONG Cannabítica

Para Jorge Javier Romero Vadillo, Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, la minuta aprobada por los diputados es “una ley fracasada”. Coincidió en que no descriminaliza el consumo, la posesión y la siembra de la marihuana, ya que a pesar de que se elevó el umbral del gramaje de 5 a 28 gramos para no ser sancionado, sigue siendo un delito.

“Sigue manteniendo a la marihuana en el Código Penal y sigue manteniendo el delito de posesión simple, se sigue manteniendo a la marihuana en la tabla de umbrales de las sustancias prohibidas, en la Ley General de Salud en realidad es una ley que no descriminaliza”, destacó.

Hay dos vías: allanarse a los cambios que se hicieron en Diputados o insistir en la que propusimos. Si se insiste, tendría que regresar de nueva cuenta, enmendando las correcciones que ellos hicieron y podría convertirse en un ejercicio que ponga en riesgo la ley Ricardo Moreal

Líder de senadores de Morena

El politólogo, especialista en derecho constitucional, enfatizó que la reforma tiene más un sentido simbólico para presumir al mundo que México se convierte en el tercer país con un mercado de marihuana regulado. Además, desincentiva la inversión extranjera con el candado que se puso a la exportación.

“Esa es una de las cosas que cambió la Cámara, ahora se agrega un artículo más, el 198 bis para prohibir la exportación, entonces si había la posibilidad de que vinieran empresas canadienses a producir aquí para el mercado canadiense que ya es regulado, pues ya no va a ocurrir porque no se puede exportar”, explicó.