ONG urgen a reubicar a migrantes

Organizaciones civiles en el país pidieron a las autoridades capitalinas reubicar a los cientos de migrantes que se encuentran en campamentos en diversas alcaldías, debido a que son un riesgo sanitario para ellos y las colonias, así como para evitar conflictos con los habitantes de las demarcaciones.

En entrevista con La Razón, Gabriela Hernández, directora del albergue Tochán en la alcaldía Álvaro Obregón, aseguró que se debe hacer un reacomodo de los migrantes, pero advirtió que no se debe hacer en las periferias, como pasó en Tláhuac, donde los abandonaron.

“Que los reubiquen en un buen lugar y no en las periferias, porque en muchas ocasiones sólo los dejan a su suerte y al olvido, lo que los obligó a formar su propio campamento, ya que no hubo apoyo de las autoridades y ahora ellos se las tienen que arreglar para sobrevivir”, explicó.

Indicó que otro de los problemas es el constante reclamo de los habitantes de las colonias, debido a que se han presentado incluso peleas, principalmente por quejas de que las personas en movilidad no respetan al hacer sus necesidades.

Sin embargo, Gabriela Hernández dijo que los migrantes tienen que buscar la manera de ducharse, acudir al sanitario o alimentarse, pues no cuentan con apoyo de ninguna autoridad. “El problema es provocado porque no tienen servicios, como baños o hasta dónde tirar la basura, porque si lo tuvieran, no habría este tipo de problemas”, expuso.

Destacó que los campamentos más grandes están en la plaza Giordano Bruno, en la zona de la colonia Roma, y cerca de la Central de Autobuses del Norte. Por ello, al haber niños con ellos, las autoridades deben ayudar a regularizarlos para que tampoco se queden en la Ciudad de México.

El director de Pueblo sin Fronteras, Irineo Mujica, indicó que el Gobierno capitalino “camina a ciegas”, pues si bien señala que los van a reubicar, dijo que el problema es dónde se hará, ya que deben ser espacios céntricos y no alejados.