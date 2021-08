La ONU pide al país respeto a los migrantes; el Presidente, visas de trabajo a EU y Canadá

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que Estados Unidos y Canadá deben dar becas y visas temporales de trabajo, agencias de derechos humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), para los refugiados (Acnur), Unicef y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) pidieron respetar los derechos de los migrantes.

Al encabezar la inauguración de la Nueva Planta MoscaMed, en Metapa, Chiapas, el mandatario aseveró que insistirá a Estados Unidos para que impulse un plan de desarrollo para Centroamérica, como una medida para atender el fenómeno migratorio en la frontera sur.

“Estados Unidos tiene que dar becas y tiene que permitir visas temporales de trabajo para Centroamérica y no les afecta en nada, porque se necesita en Estados Unidos y en Canadá la fuerza de trabajo, no tienen la fuerza de trabajo, ya que su población es mayor y cómo se va a crecer si no hay fuerza de trabajo”, comentó.

. Gráfico: La Razón de México

El mandatario federal comentó que con el gobierno de Donald Trump se lograron avances en los acercamientos de ambas administraciones en el tema migratorio y aseguró que, ahora, con el presidente Joe Biden, hay pláticas para concretar este plan a favor de la región.

“Ya los estamos convenciendo de que no queremos el llamado Plan Mérida que consistía en que nos enviaban helicópteros artillados”, subrayó López Obrador, quien remarcó que México no quiere armamento, sino trabajo.

Mencionó como ejemplo de este tipo de programas que impulsan el trabajo el de Sembrando Vida, que a nivel nacional genera empleo para 420 mil personas que siembran un millón de hectáreas.

En su discurso, el Presidente de la República advirtió que aunque prevé dejar todos estos programas sociales bien afianzados en la Constitución, existe el riesgo de que si regresan los corruptos al poder, pueden quitarlos.

Garantías para centroamericanos. El exhortó de las agencias de la ONU se realizó, luego de que el pasado sábado, elementos de la Guardia Nacional y el Instituto de Migración trataron de frenar el paso de cientos de migrantes que salieron de Tapachula, Chiapas, hacia al norte del país.

“Hacemos un llamado para que se garantice la seguridad, el respeto y la protección de los derechos de las personas en movilidad, con énfasis en la niñez y otros grupos con mayor vulnerabilidad”, exhortaron las agencias de Naciones Unidas.

La Acnur publicó en twitter que lo ocurrido el sábado pasado en Chiapoas mostraba la urgencia de aplicar alternativas migratorias.

Asimismo pidió a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a fortalecer el sistema de asilo.

En ese sentido, Amnistía Internacional (AI) solicitó al Gobierno de México que actúe con “enfoque humanitario” ante la llegada de migrantes al país y condenó la actuación de la Guardia Nacional y elementos del INM sobre el hecho.

“Reprobamos la actuación de la @GN_MEXICO en la frontera sur Llamamos al Estado Mexicano a actuar con enfoque humanitario ante la llegada de personas migrantes centroamericanas y haitianas que huyen de la violencia y crisis generada por desastres naturales @m_ebrad @adan_augusto”, escribió en Twitter.

Lo anterior, por la difusión en redes sociales de un video que muestra a un agente del INM patear la cabeza de un indocumentado.