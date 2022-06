“Operaron gobiernos” en donde perdió Morena

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que hubo "una operación de los gobiernos" en Aguascalientes y Durango, donde Morena perdió las elecciones del pasado 5 de junio.

La mandataria felicitó a los cuatro abanderados de su partido a las gubernaturas de Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca, que resultaron triunfadores tras los comicios y expresó su apoyo a las candidatas de Durango, Marina Vitela y de Aguascalientes, Nora Ruvalcaba.

"También nuestro cariño a Nora y a Marina, que la vieron muy difícil el día de ayer, fue realmente una operación de los gobiernos, pero vamos a estar apoyándolas en lo que se requiera. Hicimos una publicación con los gobernadores", expresó.

En rueda de prensa, Sheinbaum aseveró que los gobernadores de Morena se encuentran "muy unidos" y resaltó que tras las elecciones del domingo, lo que se debe "destacar" es la participación ciudadana y el hecho de que la población optó por la propuesta de Morena.

"Lo que creo que queda claro es que la gente está harta de este esquema de corrupción, de este esquema donde la mentira se vuelve parte de la manera de hacer política y lo que representa la Cuarta Transformación es una forma distinta de hacer política y no sólo eso, sino de gobernar", expresó.

Más temprano, Sheinbaum y los 17 gobernadores de Morena emitieron un comunicado en el que afirmaron que "la Cuarta Transformación avanza”.

"Reafirmamos nuestro convencimiento de que nuestra nación avanza en la dirección correcta y nuestra convicción de seguir gobernando bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", dijeron los mandatarios en el comunicado.