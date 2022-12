La oposición anda debilitada, dice AMLO.

La oposición no ha podido levantar vuelo porque no defienden causas justas, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No hacen más que denunciar y criticar, cuestionar e insultar, pero no hay imaginación, no hay talento, como no tienen convicciones porque para hacer política se necesita tenerle amor al pueblo y ellos son simuladores, por eso no han podido y nos acusan de todo”, dijo el mandatario ante las acusaciones penales presentadas por legisladores en su contra por desvío de recursos para lograr el acarreo en la marcha del pasado 27 de noviembre.

El Presidente dijo que sin embargo, debe haber una oposición inteligente y con convicciones.

Nosotros queremos que en México haya una auténtica democracia no una dictadura; la democracia son contrapesos, es oposición, es derecho a disentir, no es pensamiento único, no es totalitarismo, pero sí están muy debilitados y sus intelectuales orgánicos pues tampoco saben de política, porque una cosa es el manejo de la ciencia incluso de la filosofía y la literatura se puede ser un buen intelectual y no necesariamente un buen político; entonces, adelante con todas las denuncias y que la fiscalía resuelva lo que considere Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

La prueba de que la oposición no tiene la fuerza moral para enfrentar a la sociedad es que han recurrido a liderazgos muy cuestionados.

Yo lo que les he recomendado es que revisen su estrategia y es muy sencillo de entender porque fracasan, porque para ellos la política es asunto de políticos, de la clase política, la cúpula, y eso ya cambio ahora la política es asunto de todos hay que entender una nueva realidad que se está viviendo en el país y lo segundo además de esta actitud conservadora reaccionaria de negar la capacidad del pueblo de tomar conciencia; además de eso tienen muy malos asesores, imagínense que el jefe político es Claudio X González, es el que le da orden al líder del PRI, al del PAN, al del PRD y mi pregunta sería ¿qué experiencia política tiene Claudio?, si lo único que ha hecho es defender intereses creados y hacer influyentismo Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

RFH