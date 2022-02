Oposición avizora baja participación en revocación de mandato

Dirigentes y senadores de oposición aseveraron que la revocación de mandato será “un ejercicio inútil” en el que Morena y el Presidente Andrés Manuel López Obrador torcieron el concepto original de la figura, consulta que, además, no está en el ánimo de la gente, por lo que avizoran una baja participación y que se culpe al Instituto Nacional Electoral (INE) por falta de interés ciudadano.

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que después de la consulta “patito” llegarán cientos de descalificaciones para el árbitro electoral, ya que no tendrá interés de la gente.

“Vamos a tener esta consulta patito que se hará sin los recursos necesarios y vamos a tener como resultado con toda seguridad, una baja participación. Sigo sosteniendo en que esos esfuerzos se destinaran a cosas mejores y no a una farsa que no tiene pies ni cabeza. Habrá seguramente muchas descalificaciones porque las autoridades hicieron todo para no darle los recursos al INE y que quede mal”, dijo en entrevista con La Razón.

te puede interesar Gobierno de AMLO sin resultados, no es honesto ni austero: Marko Cortés

El líder del sol azteca mencionó por otra parte, que el panorama de la elección para los siguientes meses se ve negro, ya que la delincuencia seguirá mandando en los territorios, aunque espera que la estrategia de Seguridad Pública y Protección Ciudadana genere buenos resultados para evitar homicidios o agresiones en contra de candidatos.

Este 10 de abril se llevará a cabo la consulta por la revocación de mandato, y este viernes el INE realizará la convocatoria ciudadana para quien desee participar.

Por separado, la secretaria general del PAN, Cecilia Patrón Laviada aseveró que los mexicanos están más preocupados por el alza de la canasta básica, por el Covid-19 o el regreso a clases de sus hijos, que en una consulta de revocación.

“Lamentablemente este tema ya se convirtió en personal y político, ya que no se dieron los recursos necesarios, pero lo que viene es que sigan exigiendo la totalidad de las casillas electorales, aunque no haya dinero para ello. La gente está más preocupada por el precio de la canasta básica, COVID-19 o regreso a clases que en la revocación”, estimó.

La panista lamentó que la herramienta democrática se esté usando en favorecer a un partido, y no que se proponga por la ciudadanía para un tema de interés general.

De gira por Coahuila, Marko Cortés, líder nacional del PAN, criticó que el Gobierno promueva “una consulta millonaria que nadie pidió”.

A su vez, el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, lamentó la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no modificar la pregunta para la revocación que finalmente quedó: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

“Está totalmente tergiversado el ejercicio, no es de los ciudadanos, no está la oposición pidiendo la salida del Presidente, no hay necesidad de gastar esa cantidad de dinero, miles de millones de pesos, ¿cómo para qué vamos a un ejercicio inútil? Donde, además, no le dan presupuesto suficiente al INE, no podrán instalar las casillas al 100 por ciento, porque no son Dios ni hacen magia para poder hacerlo sin presupuesto y, por otro lado, pues, como consecuencia de ello, no habrá la participación suficiente del 40 por ciento para que resulte vinculante. Total, un ejercicio que es inútil, desde ahora resultará inútil”, señaló Rementería en conferencia.

En el mismo sentido, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara alta, Clemente Castañeda, reprochó la decisión de la SCJN: “como lo hemos denunciado, el Presidente quiere torcer el espíritu de la Constitución y aprovechar una figura de empoderamiento ciudadano para su promoción personal, a costa de dinero público”.

LRL