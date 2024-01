Oposición va a la batalla legislativa contra reformas

Hacia el último periodo de sesiones de la LXV Legislatura, en el Congreso de la Unión se alistan para las últimas batallas en el pleno, donde el bloque de la Cuarta Transformación tendrá como meta principal empujar las iniciativas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque sabe que no cuenta con los votos suficientes para aprobarlas todas.

Mientras que en la trinchera de la oposición se alistan para la lucha, con el llamado a mantenerse firmes e incluso impulsar algunos temas propios, como los nombramientos pendientes y la reconstrucción de Acapulco.

Aunque el bloque de contención está un poco “desvencijado” por Movimiento Ciudadano, en el Senado la oposición pondrá un marcaje especial para revisar el paquete de iniciativas del Presidente de la República.

Las iniciativas del Ejecutivo son totalmente electoreras, él se metió a la campaña electoral con estas iniciativas (…) busca tomar una posición muy populista

Julen Rementería, Coordinador de los senadores del PAN

Para el inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones, la oposición acepta que la agenda legislativa estará marcada por la actividad electoral, en la que, dijo, se metió de lleno Andrés Manuel López Obrador con el paquete de reformas que anunció para el 5 de febrero, justo antes de la primera sesión en la Cámara alta, programada para el 7 de febrero.

A partir de esta semana, se prevé que las bancadas en el Senado celebren sus reuniones plenarias para definir su agenda legislativa, que en el grupo parlamentario mayoritario tienen claro que será marcado por las iniciativas presidenciales.

Aunque en la oposición reconocen que Morena buscará imponerse con estos temas, desde el PAN, PRI, PRD y el Grupo Plural advirtieron que no permitirán que se monopolice el tema con la voz presidencial.

El gobierno de Morena busca enfrascarnos en una discusión estéril, seguir engañando, mintiendo y desinformando a las y los ciudadanos

Alejandro Moreno, Diputado y dirigente nacional del PRI

El coordinador del blanquiazul, Julen Rementería, enfatizó que sin duda revisarán y entrarán en el debate sobre las iniciativas presidenciales, porque no pueden evadirlo, aunque sea parte de una estrategia “electorera”.

“Las iniciativas del Ejecutivo federal son totalmente electoreras, él se metió a la campaña electoral con estas iniciativas, porque es evidente que lo que él busca es tomar una posición muy populista, porque son cosas que todo mundo busca, que todo mundo desea y busca que esto sea una parte de discusión en la campaña electoral para que la candidata las defienda y parezca que la oposición no quiere atender al pueblo, lo que es falso”, dijo.

Sin embargo, enfatizó que “lo que debemos proponer son sensateces”, por lo que subrayó que su bancada insistirá en los nombramientos pendientes, así como temas sobre seguridad, salud y economía.

En el mismo sentido se pronunció el grupo parlamentario del PRI, donde el senador Manuel Añorve, coordinador de la bancada que se reposicionó como la tercera fuerza política, en la Cámara alta, apuntó que, junto con la seguridad y los nombramientos, buscarán que no se quede en el olvido el tema sobre la reconstrucción de Acapulco, porque explicó que no sólo está muy lejos de concretarse su recuperación, sino que no existe claridad en el uso de los recursos.

Pese a que ya no existe la unidad en el bloque de contención, la bancada de Movimiento Ciudadano, explicó el senador Clemente Castañeda, se mantendrá firme en el rechazo a reformas que busquen debilitar la democracia o las instituciones, por lo que de antemano subrayó que hará un cierre de filas en ese tema.

En donde tenemos los votos y tenemos la razón, daremos una batalla férrea. El PRD no acompañará reformas que pretendan desaparecer órganos autónomos

Luis Espinosa Cházaro, Coordinador de los diputados del PRD

En San Lázaro, para este martes 30 y miércoles 31 de enero, las bancadas realizarán sus respectivas plenarias para afinar los detalles de lo que se viene en los próximos tres meses.

A decir del propio coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco, los proyectos que enviará el Ejecutivo federal serán la “columna vertebral” del plan a seguir.

Como sus aliados, las bancadas del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) han señalado que entre sus labores también se abocarán a sacar adelante los proyectos de cara al fin de este sexenio.

Del lado opositor, éste se ha fijado como meta la resistencia e intentar que la agenda presidencial no sea la que domine en el último tramo de la legislatura, como un intento para “distraer” al bloque de contención.

“El Gobierno de Morena busca enfrascarnos en una discusión estéril, seguir engañando, mintiendo y desinformando a las y los ciudadanos”, ha sido el mensaje que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, expresó a los priistas, a quienes llamó a “no morder el anzuelo” y cerrar filas con las decisiones que se tomen desde el partido.

En el PRD, cuya plenaria será el 31 de enero, se ha fijado la postura de continuar como un frente en la oposición. En cuanto a las reformas del Ejecutivo federal, el coordinador de la bancada, Luis Espinosa Cházaro, apuntó que se deberán analizar; sin embargo, ha mencionado que el partido no está dispuesto a acompañar reformas que representen un revés al interés nacional.

“En donde tenemos los votos y tenemos la razón, daremos una batalla férrea. El PRD no acompañará reformas que pretendan desaparecer órganos autónomos que tantos años le llevó a la República construir y que les incomodan”, comentó el perredista.

Hasta ahora, Movimiento Ciudadano y PAN no han detallado sus objetivos para el siguiente periodo de sesiones, que arrancará este 1 de febrero.