Oposición celebra vuelta al INE de Jacobo; 4T: se aferran al poder

A 12 días de que fue cesado con las reglas de la Reforma Electoral, Edmundo Jacobo Molina se reincorporó ayer a sus funciones como secretario ejecutivo del INE, donde consejeros y representantes de partido lo recibieron con aplausos y destacaron la determinación tomada desde el Poder Judicial para restituirlo en el cargo, en favor del Estado de derecho.

En sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el consejero presidente Lorenzo Córdova resaltó que con la resolución de la jueza décima segunda de Distrito en Materia Administrativa, se hizo un acto de justicia en favor de “un funcionario probo, honesto y comprometido”.

“Esta decisión es también evidencia de los resultados de la estrategia jurídico-institucional que el INE decidió implementar para defender con todos los recursos legales a su alcance los derechos del personal que forma parte de este instituto.

“Los cambios legales antidemocráticos e inconstitucionales del Plan B (de la Reforma Electoral) han sufrido su primer revés jurídico, el primero, estoy seguro, de muchos que vendrán”, reiteró.

Al reincorporarse a sus funciones, el propio Edmundo Jacobo expresó que tiene confianza en que la determinación de la jueza también contribuirá a las próximas resoluciones que tendrán que emitir en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia ante la que también se presentó un recurso por su destitución y que revisará diversas impugnaciones contra la enmienda.

“Es el tiempo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el TEPJF, en sus respectivos ámbitos competenciales, definan si la Reforma Electoral, conocida como el Plan B, se apega o no al marco constitucional. De lo que ambas instancias definan, dependerá la forma en que se organicen las elecciones en los años venideros, con las consecuencias que conllevan”, señaló.

El secretario ejecutivo del INE también convocó a estar atentos al procedimiento de designación de quienes habrán de renovar el Consejo General, que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, ya que el 3 de abril terminan su periodo como consejeros Lorenzo Córdova, Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz.

Durante la sesión, los representantes de los partidos que conforman la alianza Va por México, PAN, PRI y PRD, manifestaron su beneplácito por el regreso de Jacobo Molina al Consejo General y señalaron que esto confirma la independencia del Poder Judicial.

El panista Víctor Hugo Sondón manifestó que, tras la resolución en el caso de Edmundo Jacobo Molina, “tenemos la esperanza de que los tribunales continúen con el mismo criterio jurídico”.

El representante del PRI, Gerardo Triana, dijo que con esta primera resolución, y después de todos los señalamientos en su contra, “hemos visto cómo hasta ahora el Poder Judicial de la Federación ha resistido los embates, la diatriba y el insulto”.

“La ciudadanía, 1, la tiranía, 0. Se ganó la primera batalla, pero no se ha ganado la guerra”, señaló, por su parte, el representante perredista Ángel Ávila.

En la sesión, la representante legislativa de Morena, Julieta Ramírez Padilla, arremetió en contra de Lorenzo Córdova y de Edmundo Jacobo Molina y acusó: “no creen en la renovación de los cargos públicos, no respetan la voluntad popular, no se someten a la Constitución respecto a los límites salariales y como árbitros electorales no son imparciales, se aferran al poder”.

La diputada del guinda continuó: “son los secuestradores del INE, que en nombre de la democracia tuercen la ley para perpetuarse en el control de las arcas del INE”, pero cuando la legisladora morenista les llamó “sinvergüenzas”, el propio consejero presidente la interrumpió para solicitarle que se condujera con respeto hacia todos los miembros del instituto.

Al continuar en su discurso, Ramírez Padilla dijo que la reincorporación de Edmundo Jacobo Molina a sus funciones como secretario ejecutivo “es una muestra de para quién trabaja el Poder Judicial”.

En el mismo sentido se expresó el representante de Morena ante el Consejo General, Eurípides Flores, quien acusó que la sesión se convocó de manera desaseada, porque ellos todavía no habían recibido los resolutivos judiciales de la sentencia a favor del secretario ejecutivo.

Ante el comentario, el consejero Ciro Murayama puntualizó que la sentencia era pública, se encuentra en Internet y “hasta los periodistas” ya la habían revisado, por lo que recomendó al morenista hacer su trabajo.

Flores insistió en que pese al discurso triunfalista que pactaron en el Consejo para el “montaje” de la sesión, el regreso de Edmundo Jacobo Molina “es una victoria pírrica” sobre el Plan B, porque se reincorporará con menos funciones.