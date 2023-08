Oposición critica que 4T no ha puesto atención al caso

Ante los comentarios del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de los cinco jóvenes desaparecidos en Jalisco, la oposición criticó la poca atención que le ha puesto al Gobierno federal al caso.

Durante su conferencia en Palacio Nacional y ante la presunción de una pregunta por parte de medios, el mandatario refirió no haber escuchado el cuestionamiento, debido a que iba de salida, por ello refirió otro tema.

“Ayer me decía un amigo, que decía su esposa: que me des 200 pesos para ir al mercado, no oigo, por acá, por el otro (oído), que me des 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200”, mencionó.

Con este contexto, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, criticó la postura del Ejecutivo: “Hoy, Andrés Manuel López Obrador tuvo el cinismo de burlarse del asesinato de los jóvenes en Lagos de Moreno. Presidente, callar es complicidad y usted es culpable de que México esté bañado en sangre”, dijo.

Mientras que la aspirante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, señaló que es inaceptable la poca sensibilidad del Presidente, pues tiene “cero empatía para hablar del tema”.

Por ello, pidió saber cómo se van a resolver esos temas para que los jóvenes dejen de sentir miedo, para que dejen de asesinar mujeres, y para dar tranquilidad a la que se comprometió.

Además, exigió que deje de ser jefe de campaña y “se ponga a trabajar en cambiar su estrategia de seguridad, pues debe haber una solución y no quedarse con los brazos cruzados”.

Santiago Creel Miranda calificó el hecho como doloroso y como una consecuencia de la estrategia de seguridad aplicada en el país.

“Lo que ocurrió con los jóvenes en Lagos de Moreno (...) es consecuencia de una estrategia que radica en callar, ignorar y omitir los temas que implican enfrentar y acatar acciones con firmeza. La tibieza y complicidad de esta administración es terrorista”, aseveró el aspirante a la Presidencia en redes sociales.

Luego de las críticas, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, señaló que es mentira que el Primer Mandatario haya puesto oídos sordos al caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, y acusó que se trata de una estrategia de desinformación.