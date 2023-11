Oposición critica; dice que es “un corrupto” y tiktokero

Partidos de oposición criticaron la decisión de Arturo Zaldívar de separarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y aseguraron que las discusiones del ministro siempre estuvieron alineadas a favor de Morena, lo que se confirmó ayer.

En entrevista en el CEN de Acción Nacional, Xóchitl Gálvez dijo que el exministro sólo es un buen usuario de redes sociales, pero en los hechos es “un corrupto” por avalarle reformas a Morena.

“Es un buen tiktokero y lo que me parece lamentable es que, como ministro de la Corte, haya estado del lado del poder, además de que avaló reformas que ahora sabemos que son inconstitucionales, pero a él lo que le importaba era su proyecto político y nunca quiso ser un buen presidente de la Suprema Corte. Arturo Zaldívar no va a estar en la boleta, es un simple achichincle, no le tengo miedo y que ni se emocione”, agregó.

La senadora Kenia López Rabadán dijo que es claro que ya había tomado una decisión a favor de Morena y por ello se habían visto sus votos a favor de sus proyectos. “Fuera máscaras, que bueno que ya se va de la Corte, ya que sólo la estaba dañando y beneficiando al partido en el poder; es claro que su ambición va por otra parte, que tiene un proyecto político a favor de Morena”, manifestó la legisladora.

Explicó que lo más lamentable es que estaba votando en la Corte cuando ya tenía preferencia por Morena.

Mientras que el representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, mencionó que la renuncia de Arturo Zaldívar refleja lo que ya se sabía: que era un empleado de la 4T al interior de la Corte; y que únicamente ve por su interés personal. “Es una vergüenza que desde hace muchos años su papel como ministro era sólo seguir las órdenes del Poder Ejecutivo”.

Indicó que el Presidente intentará nombrar un nuevo o nueva ministra que pueda durar 15 años en el cargo, Zaldívar se presta a esa maniobra corrupta. “Ninguna credibilidad como Arturo Zaldívar. Mienten, roban y engañan”, agregó.