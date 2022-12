Oposición denuncia persecución política

Partidos de oposición aseguraron que Morena y sus aliados mantienen una permanente campaña de persecución política, contra todos aquellos que voten en contra la reforma electoral, incluido el dirigente del PRI, Alejandro Moreno.

En entrevista con La Razón, Francisco Javier Huacus Esquivel, secretario de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, señaló que la persecución contra el priista, también puede afectar a cualquier integrante de la alianza Va por México, ya que el bloque votará en contra de la Reforma Electoral.

“El Gobierno federal ha utilizado todo tipo de artimañas para coaccionar e intentar presionar a los legisladores de la alianza Va por México, para que voten a favor de su retrógrada reforma”, dijo.

Señaló que Morena y sus aliados no cuentan con los votos para que pase la reforma constitucional, por ello, hacen uso de todas sus herramientas como fiscalías o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para apretar el paso, ya que hace unos días, “ni siquiera tuvieron consenso de sus propios aliados”, pues no están de acuerdo con la reducción de recursos, ya que aseguró que de ello viven.

“El desafuero contra Alito es una artimaña para que lo obliguen a acompañar su dictamen. Por supuesto que pueden ir en contra de cualquier otro legislador de la alianza, porque a mí ya me pasó; cuando me pasé al PRD me congelaron mis cuentas, me buscaron y me presionaron”, explicó el perredista.

La Razón publicó este viernes que, de forma paralela al desahogo de la Reforma Electoral, al interior de la Cámara de Diputados también se deberá continuar el proceso para dar salida a la solicitud de procedencia que la Fiscalía General del Estado de Campeche presentó desde agosto de este año contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Al respecto la también secretaria de la Comisión, Cynthia Iliana López Castro, dijo a este diario que es terrible que Morena busque amedrentar a la oposición amenazando con una persecución por la reforma electoral, pues son dos cosas distintas que no deben mezclarse.

“Mezclarlo es muy peligroso, son inadmisibles las amenazas que ha hecho Morena, eso queda muy claro y votaremos en contra, a pesar de las amenazas y amedrentamiento, pues eso es muy grave y debe haber un respeto a la oposición. Es un llamado a la ciudadanía para que vea lo que está haciendo Morena, y que se extralimita de lo que debe hacer en el gobierno”, indicó López Castro.