Oposición en su derecho de impugnar elección, afirma AMLO

El PAN está en su derecho de impugnar el proceso electoral del domingo alegando supuesta intervención del Estado, sin embargo, fueron las elecciones más limpias y libres que han existido en la historia, aseguró Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien sugirió a sus adversarios “respirar profundo” y hacer una autocrítica porque “fue un fracaso rotundo” para el bloque conservador.

“Está en su derecho (el PAN), pero que la elección del domingo es la más limpia y libre que ha existido en la historia, posiblemente desde la elección del presidente (Francisco I.) Madero.

“Pienso que ellos tienen que respirar profundo, hacer una reflexión seria y tratar de comprender lo que sucedió, no caer en la autocomplacencia, es muy importante la autocrítica, es importante saber rectificar, es de sabios cambiar de opinión”, aseguró AMLO.

Durante la conferencia de prensa matutina, dijo que tiene su conciencia tranquila de no haber intervenido en el proceso, como lo acusó ayer el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés tras el anuncio de que este partido impugnaría el proceso electoral del domingo.

Vivimos en un país libre y no tenemos nada que temer, tenemos nuestra conciencia tranquila, nosotros llegamos aquí para hacer realidad la democracia, no fue la lucha del poder por el poder. Si yo fuese un ambicioso de poder, un político vulgar, estaría yo pensando en cuanto tiempo más voy a ser importante en la vida pública, no, ya cumplí mi ciclo