Oposición ‘se está deshaciendo’, afirma AMLO por renuncias en el PRI

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció nuevamente sobre el estado de la oposición, y dijo que sus partidos representantes ya dejaron de existir, que se están deshaciendo al ser absorbidos por el “supremo poder conservador” encabezado por Claudio X. González.

“Es interesante que se conozca; por eso se están deshaciendo los partidos de oposición, es el caso del PRI, están renunciando no solo militantes, dirigentes, porque se están dando cuenta de que ya fueron absorbidos, se los tragó este agrupamiento, este supremo poder conservador, cuyo gerente es Claudio x. González hijo”, precisó durante su conferencia matutina.

El mandatario federal acusó que esa agrupación opositora a su gobierno está utilizando mucho dinero y subvencionan a medios de información, a algunos periodistas. “Es el dinero, el autoritarismo y la manipulación en los medios lo que caracteriza a este grupo”, subrayó.

“Los partidos de oposición ya dejaron de existir, hay un agrupamiento que los absorbió, que yo he llamado Supremo Poder Conservador, por eso voy a hablar de este tema y no me pueden los del INE sancionar porque no estoy hablando de partidos políticos legal y políticamente constituidos, estoy hablando de un poder informal que está actuando en la oposición a un gobierno legal y legítimamente constituido”, concluyó López Obrador.

