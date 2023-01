Oposición frenará nombramientos de “leales” a 4T

El PAN en el Senado advirtió que la alianza opositora en la Cámara alta no permitirá que avancen nombramientos de “incondicionales” al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El coordinador de la bancada del blanquiazul, Julen Rementería, resaltó que además de que Va por México cuenta con fortaleza en materia electoral, en el Congreso también van unidos en defensa de la democracia y en la conformación de la agenda legislativa.

“La alianza legislativa funciona y funciona bien”, destacó el senador por Veracruz, de cara al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, en el que se priorizó atender los más de 100 nombramientos que están pendientes en la Cámara alta.

En ese sentido, Rementería recordó que muchos de los nombramientos requieren de una mayoría calificada, por lo que los votos de Morena y sus aliados no son suficientes para aprobarlos.

Por ello, subrayó que la alianza opositora revisará que sean perfiles adecuados para los cargos que ocuparán y no que sólo sean nombrados por su lealtad con Andrés Manuel López Obrador.

Julen Rementería

Senador del PAN

“Muchos de ellos (de los nombramientos) son con mayoría calificada, y si no concurre la alianza con los votos suficientes, pues no alcanzan esas mayorías y no se pueden nombrar, pero también ayuda no solamente a que se pueda nombrar, sino ver a quiénes se nombran.

“Que sean perfiles adecuados para que puedan pues dar la cara frente a la ciudadanía de manera legítima, de manera gallarda, haciendo las cosas como deben de hacerse, y no mandar solamente a incondicionales del movimiento del Presidente”, declaró.

Entre los nombramientos pendientes están 22 magistrados electorales, dos comisionados del Inai, tres integrantes del Consejo Técnico de Educación de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu); un magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; cinco magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), además de dos vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), un consejero consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre otros.