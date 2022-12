Conservadores se van a radicalizar, prevé López Obrador

A una semana de que inicie el proceso electoral en Coahuila y el Estado de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó por segunda ocasión a la población para votar por los candidatos de la Cuarta Transformación.

*Tenemos mayoría aún cuando todavía nos falta, porque no podemos reformar la Constitución, se necesitan las dos terceras partes… Afortunadamente, la gente votó por la presidencia y el Congreso, y no basta con tener la mayoría simple, la mitad más uno, por eso no se pudo llevar a cabo la reforma a la Constitución en materia electoral, porque se opusieron los del bloque conservador engañando a muchísima gente de que queríamos manejar el padrón electoral, elegir a los consejeros, que ya no iba a haber democracia, cuando el sentido era abonar a la democracia", afirmó el mandatario en Palacio Nacional.

El 17 de noviembre, López Obrador pidió por primera ocasión que los electores votarán en "carro completo" por Morena y usó un vídeo de Enrique Krauze para criticar la propuesta de un voto diferenciado, por presidente de un partido y diputados y senadores de otro u otros.

El mandatario dijo que eso funcionó porque la gente se dejó manipular y engañar, porque al votar diferenciado sólo "amarran" al Presidente sometiéndolo a las decisiones del Congreso.

"Todo eso lo rechazaron y la mayoría de la gente sin saber lo que se estaba proponiendo porque los manipulan y engañan, pero muchos ya se están dando cuenta", aseveró el Presidente.

Agregó que la oposición está en problemas porque no tiene un candidato fuerte.

"No tienen autoridad moral, porque todos ellos formaron parte de la corrupción que imperaba en el país, eso les resta mucha credibilidad y van a seguir con todo, nosotros vamos a tratar tambien de convencer porque hasta las piedras cambian de modo de parecer, vamos a convencerlos para que no los engañen", señaló.

López Obrador advirtió que en su desesperación, la oposición va a endurecer sus críticas y ataques a su gobierno.

"En lo político, se van a radicalizar los conservadores, se van a lanzar más fuerte, pero hay que tener paciencia prudencia y presencia, son las tres 'p' y que es la presencia pues el estar informando", abundó el titular del Ejecutivo federal.

