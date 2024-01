Oposición en Senado alerta sobre 'reformas regresivas' de la 4T.

La oposición en el Senado alertó sobre las reformas que busca impulsar la Cuarta Transformación como agenda prioritaria, mientras que desde la bancada oficialista señalaron que son parte de la estrategia para construir el segundo piso de la 4T.

En la edición de este miércoles, La Razón de México destacó en su portada las prioridades de la agenda legislativa que prevén para próximo periodo ordinario de sesiones.

En ese sentido, el líder del grupo parlamentario del PRI en la Cámara alta, Manuel Añorve, aseveró que no permitirán que avancen las iniciativas regresivas que pretende impulsar Morena por instrucciones presidenciales.

El político guerrerense particularmente se refirió a la insistencia de toca el Poder Judicial: “La reiterada propuesta para que jueces y ministros sean votados pone en peligro la independencia del Poder Judicial”, subrayó.

te puede interesar ¿Quién perpetró el atentado en acto luctuoso en Irán? Hay más de 100 muertos

Dijo que tanto la mayoría legislativa como el gobierno federal deben entender que la justicia en México no debe someterse a la política, por lo que el tricolor no respaldará una reforma que afecte al Poder Judicial ni ninguna otra que represente un retroceso para el país, por lo que aseguró que desde la oposición se hará valer el equilibrio legislativo.

“Ante la embestida del presidente de la República para poder apoderarse del Poder Judicial Federal, donde ya anuncia que mandará una iniciativa al Congreso de la Unión y pareciera que al Senado de la República y pareciera ser que a la Cámara de Senadores, para poder avasallar, tener una intromisión y apoderarse del Poder Judicial Federal, el grupo parlamentario del PRI no lo va a permitir.

“El Ejecutivo lo que quiere es poner de rodillas al Poder Ejecutivo federal, eso no lo vamos a permitir, porque es un despropósito que los jueces, los magistrados, obviamente los ministros, sean elegidos por un voto en urnas y como ellos tienen la mayoría en las gubernaturas de los estados podrán avasallar, comprar votos, acarreos, para poder poner a sus incondicionales y so no lo vamos a permitir”, manifestó.

Sin embargo, el senador de Morena, José Narro, subrayó que no se trata de la imposición de una agenda por parte de la mayoría, sino que consideran los beneficios que se generan para los mexicanos.

En ese sentido, mencionó que trabajan en una importante reforma en materia migratoria que garantice el derecho humano a la migración.

“Así como está el derecho humano al agua, el derecho humano a la tierra, al trabajo, a la vivienda, a la alimentación; el derecho humano a migrar. Tú puedes nacer donde naciste, pero tú deberías tener posibilidades de ir a vivir a donde tú decidas vivir.

“Este derecho humano, que no nada más es un derecho humano en México, sino es un derecho humano para toda la humanidad, para todo el planeta, es algo por lo que México debe luchar en las plataformas internacionales”, declaró.

Dijo que junto con esta reforma en la que personalmente está colaborando tienen un conjunto de propuestas que promoverán para el próximo periodo, pero no tienen una dedicatoria especial, sino que están pensadas en el reforzamiento de un proyecto de nación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador.

JVR