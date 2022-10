Oposición ve farsa en el combate a la corrupción

Partidos de oposición aseguraron que el combate a la corrupción es una “simulación” por parte de las autoridades de Morena y por ello los delitos que realizan servidores públicos están al alza y seguirán por la misma vía, en caso de no existir una solución real.

En entrevista con La Razón, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que las autoridades federales mandan un mensaje contradictorio al señalar que se combate este tipo de delitos, cuando en los hechos, dijo, no se hace.

“Por supuesto que es una farsa porque la realidad fue evidenciada con estos datos duros que La Razón publicó acerca del aumento en las carpetas de investigación por corrupción. Dan al traste con las declaraciones reiteradas del Gobierno federal, de que la corrupción es cosa del pasado”, destacó.

El perredista dijo que las autoridades viven en una burbuja de cristal bastante opaca, porque en realidad no hay un combate frontal a la corrupción, ya que el Presidente Andrés Manuel López Obrador sigue concentrado en otros temas: “Esto es un sinónimo de corrupción; no sólo no hay ningún cambio, sino que están peor, ya que hay justicia selectiva”.

Zambrano agregó que “sólo buscan la paja en el ojo ajeno y se dedican a perseguir a la oposición, cuando en realidad hay corrupción dentro del Gobierno, como lo fue el caso de Segalmex, con el desvío de casi nueve mil millones de pesos”.

Señaló que, en caso de que Morena siga en el poder, las cosas se van a salir de control, ya que no se toca a ninguno de sus militantes que “están sumamente protegidos”.

La Razón publicó el sábado pasado que los delitos cometidos por servidores públicos han registrado un aumento promedio de 9.6 por ciento en la mitad de las 32 entidades federativas, que a la par carecen de protocolos para indagar actos de corrupción.

Este aumento de carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías locales contra funcionarios se observó al comparar la suma de enero a agosto del 2022 con el mismo periodo del año pasado, en el registro de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Al respecto, la secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, Mariana Gómez del Campo, consideró que el Ejecutivo privilegia la lealtad, por lo que el Gobierno actual es sinónimo de corrupción en todas sus formas.

“Este es el Gobierno que más ha hecho de las suyas; han abusado del presupuesto de los mexicanos y estoy segura que en un futuro la van a pagar, pues sólo es simulación al combate a la corrupción”, aseveró.

La panista insistió en que “es una tremenda simulación”, pues se habla del combate a la corrupción todos los días, pero en los hechos no se hace o se realiza a quienes están en contra de su administración: “En realidad atravesamos por el Gobierno más corrupto de la historia del país”.

La funcionaria de Acción Nacional añadió que el “fracaso” del combate a este flagelo sólo se proyectará en que los funcionarios se llenen aún más los bolsillos, pues al terminar este sexenio van a salir todos “los trapitos al sol” de más funcionarios de diversas administraciones.